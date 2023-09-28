Haydar Özay Sanat Hayatı’nda

Geçtiğimiz günlerde Liszt Enstitüsü – İstanbul Macar Kültür Merkezi’nde  “Petőfi İlk Kez İstanbul’da” başlıklı sergisini açan Haydar Özay, bu hafta Sanat Hayatı’na konuk olacak.

Haydar Özay Sanat Hayatı’nda
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İzlencede  “Petőfi İlk Kez İstanbul’da” sergisinde yaşananlara mercek tutulurken, Özay’ın şairin yaşamından ve şiirlerinden esinlenerek yaptığı resimler, Macar Ulusal Şairi Petőfi’nin Macarların birliği açısından önemi, ressamın resim serüveni, bundan sonraki projeleri ele alınacak.

 Daha önce Aşık Veysel, Nazım Hikmet gibi adları konu edinen Haydar Özay’ın edebiyat ve tarih ressamlığının günümüzde geldiği nokta, resimlerinde yaşamdan yansımalar, toplumcu bakışla sanatın değerlendirilmesi gibi merak edilen konular irdelenecek.

Zafer Bilgin'in hazırlayıp sunduğu Sanat Hayatı Cumartesi 16:00’da canlı olarak Ulusal Kanal’da ekrana gelecek.

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