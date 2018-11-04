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Hedefim Sensin filminin fragman ve afişi çıktı! Hedefim Sensin ne zaman vizyona girecek?

Ata Demirer'in yeni filmi Hedefim Sensin'in fragman ve afişi çıktı

Hedefim Sensin filminin fragman ve afişi çıktı! Hedefim Sensin ne zaman vizyona girecek?

Üç yıllık bir aranın ardından Ata Demirer ve Demet Akbağ'ı yeniden bir araya getiren Hedefim Sensin filminin fragmanı ve afişi yayınlandı.

Ata Demirer'in çiğ köfte ustasını canlandırdığı filmin kadrosunda, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can eşlik ediyor.

Hedefim Sensin'de hikaye İstanbul’da başlıyor ve tüm eğlencesiyle Gökçeada’da devam ediyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Hedefim Sensin’ 30 Kasım’da vizyona girecek.

Etiketler; #ata demirer
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