"Tunceli'de göreve başladığım ilk günden bugüne kadar valiliğimizin ve belediyemizin kapılarıyla gönül kapılarımızı tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi öğrencilerimize de sonuna kadar açtık.

Tunceli'de ilkokul öğrencileri, kendilerine bağlama hediye eden Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'e müzik dinletisiyle teşekkür etti.



Sonel, Elif Güntaş İlkokulunda eğitim gören ve bağlama kursuna giden 30 öğrenciyi Tunceli Belediyesindeki makamında ağırladı.



Öğrencilerle uzun süre sohbet ederek yakından ilgilenen Tuncay Sonel, hayırsever iş adamı Erdal Güntaş tarafından alınan bağlamaları öğrencilere dağıttı.



Bağlama kursuna katılan öğrenciler, kendilerine hediye edilen bağlamalarla Sonel'e mini müzik dinletisiyle teşekkür etti.



Öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Tuncay Sonel, onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde tüm öğrencilerin sorunlarının tespit edilerek çözümü için aralıksız çalışma yürüttüklerini söyledi.



Sorunları çözülen öğrencilerin sevinçlerini gördüğünü ve çok mutlu olduğunu belirten Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"Öğrenciler bizim geleceğimizdir. Onları geleceğe hazırlamak bizlerin öncelikli görevidir. Tunceli'de göreve başladığım ilk günden bugüne kadar valiliğimizin ve belediyemizin kapılarıyla gönül kapılarımızı tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi öğrencilerimize de sonuna kadar açtık. Öğrencilerimizin sorunlarını tek tek dinledik ve binlerce öğrencimize burs verdik, yemek yardımı yaptık. Kitaplar, spor malzemeleri, enstrümanlar hediye ettik. Sorunları çözülen öğrenciler geleceğe daha umutla bakıyor ve mutlu oluyorlar. Biz de onların mutluluklarına tanık olup onlarla seviniyoruz. Biz öğrencilerimizin okumasını, sanatla, sporla uğraşmasını ve ülkemiz için güzel işler yapmaları istiyoruz. Bunun için çocuklarımıza, gençlerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. Bizlere yaptığımız çalışmalarda destek veren hayırsever iş adamlarımıza gençlerimiz adına teşekkür ediyorum."