Henüz 2,5 yaşında ancak minik elleriyle onlarca resim yaptı. Yaptığı resimlerle de Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde sergi açtı.

Yaşının küçük olması ressam olmasına engel değil...



Henüz 2,5 yaşında olan Poyraz okuma yazma bilmiyor ama resim yapmayı çok seviyor.



Poyraz'ın resimleri, ruh haline göre değişiyor. Bazen mavi, bazen mor, bazen yeşili çok kullanıyor.



Küçük ressam, estetik kavramını da bir profesyonel gibi kullanıyor.



Poyraz'ın en büyük yardımcısı ise Ayşe Öğretmen.



Sanatın ne olduğunu çok iyi bilen Poyraz'ın yaptığı resimler görenleri kendine hayran bırakıyor.



Poyraz'ın resim sergisi İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor.





ulusal.com.tr