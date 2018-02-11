Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Henüz 2,5 yaşında ancak minik elleriyle onlarca resim yaptı

Henüz 2,5 yaşında ancak minik elleriyle onlarca resim yaptı. Yaptığı resimlerle de Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde sergi açtı.

Henüz 2,5 yaşında ancak minik elleriyle onlarca resim yaptı

Yaşının küçük olması ressam olmasına engel değil... 

Henüz 2,5 yaşında olan Poyraz okuma yazma bilmiyor ama resim yapmayı çok seviyor. 

Poyraz'ın resimleri, ruh haline göre değişiyor. Bazen mavi, bazen mor, bazen yeşili çok kullanıyor.

Küçük ressam, estetik kavramını da bir profesyonel gibi kullanıyor.

Poyraz'ın en büyük yardımcısı ise Ayşe Öğretmen.

Sanatın ne olduğunu çok iyi bilen Poyraz'ın yaptığı resimler görenleri kendine hayran bırakıyor.

Poyraz'ın resim sergisi İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #erkan yücel kültür merkezi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.