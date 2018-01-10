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“Hieros Gamos Döngüsü“ sergisi açıldı

"Mesaj veren ve verme kaygısı içinde olan bir sanat çalışması içinde değilim, sanatı mesaj vermek için yapmıyorum. Söylemek istediğim şey, yaşadığım şeyin kendisidir, yaşamakla ilgili olanları ve yaşadığım şeyi gösteriyorum"

“Hieros Gamos Döngüsü“ sergisi açıldı

Ressam Ümit İnatçı'nın soyut sembollerden oluşturduğu "Hieros Gamos Döngüsü" isimli resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışında konuşan İnatçı, soyut sembollerle bezenmiş olan resimlerinde, müziği ve armoniyi aradığını belirtti.
İnatçı, yaptığı soyutlamalarla farklı bir kurgu oluşturduğunu dile getirerek, "Müzikalite ve yazı düzeninde kurgulanmış motifler arasında inşa edilen ritüel resimlerimde, metaforik olarak Hermes ve Orfeus düalizminin yansımasını görebiliriz. Boya resimlerim ve nesne resimlerim her zaman tılsım ve büyüyü çağrıştıran ezoterik bir kurguyu içeriyor." dedi.

 "Sanatı mesaj vermek için yapmıyorum"
İlkellik ve geometri, sezgi ve bilinç, özne ve nesne, gizem ve açıklık, parça ve bütün, şüphe ve mutlak gibi zıtlıkları içeren kavramları yaptığı işlerinde sorguladığını belirten İnatçı, ikiliklerle çatışan yüceliklerin ise rol kapma oyunu sergilediğini ve bunu kanıtlama gayreti içinde olduğunu söyledi.
Ümit İnatçı, şunları kaydetti:
"Mesaj veren ve verme kaygısı içinde olan bir sanat çalışması içinde değilim, sanatı mesaj vermek için yapmıyorum. Söylemek istediğim şey yaşadığım şeyin kendisidir, yaşamakla ilgili olanları ve yaşadığım şeyi gösteriyorum."
Çalışmalarında, yazdığı şiirleri Göktürk Alfabesi'nden esinlenerek tuvaline aktardığını ifade eden İnatçı, "Tam anlamıyla Göktürk Alfabesi diyemeyiz ama o şekillerden öykünerek resim yapıyorum. Çünkü eserlerimde yazı, resim, ses, renk ve çizgi gibi bütün etkenler birbirini karşılıyor. Resim yaparken şiirlerimi açıyorum ve bir tümceyi tuvalime kendi icat ettiğim alfabeyle aktarıyorum." açıklamasında bulundu.
Kıbrıs doğumlu Ümit İnatçı'nın sergisi Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde 24 Şubat akşamına kadar görülebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #sergi #Ressam Ümit İnatçı #Milli Reasürans Sanat Galerisi
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