Hırsızlar kaçarken düşürmüştü: Louvre soygununda o taça ne oldu?
Fransa’nın sembolü Louvre Müzesi, Ekim ayında gerçekleşen büyük soygunda hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacın görüntüsünü ilk kez paylaştı. Cam vitrinden zorla çıkarılmaya çalışılırken hasar gören tarihi eserin restore edileceği duyuruldu.
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre Müzesi, 19 Ekim’de gerçekleşen ve sanat dünyasında şok etkisi yaratan soygunun izlerini silmeye çalışıyor.
Müze yönetimi, hırsızların kaçış esnasında düşürdüğü ve hasar gören İmparatoriçe Eugenie’ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.
CAM VİTRİNDEN ÇIKARIRKEN DEFORME ETTİLER
Müze yetkilileri, hırsızların tacı cam vitrinde açtıkları dar bir delikten çıkarmaya çalışmaları nedeniyle eserin "ciddi şekilde deforme" olduğunu açıkladı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda tacın "neredeyse sağlam" durumda olduğu ve tamamen restore edilebileceği belirtildi.
19. yüzyıldan kalma tarihi eserin envanter kontrolünde; üzerindeki 8 altın kartaldan birinin kaybolduğu tespit edildi. Tacı süsleyen 56 zümrütün tamamının yerinde olduğu, bin 354 elmastan ise sadece 10 tanesinin eksik olduğu kaydedildi. Yetkililer, tacın orijinal haline geri getirileceğini vurguladı.
7 DAKİKADA 88 MİLYON EUROLUK VURGUN
Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı gerçekleşen olayda, müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan 4 kişi, pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisi'ne girmişti. Sadece 7 dakika süren soygunda, toplam değeri 88 milyon euro olan 9 parça mücevher çalınmıştı.
Motosikletlerle olay yerinden kaçan şüpheliler, 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacı düşürmüş ve eser müze dışında hasarlı halde bulunmuştu.
Soygunun ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan müze, incelemelerin tamamlanmasıyla 3 gün sonra kapılarını yeniden açmıştı. Fransız yetkililer, benzer bir durumun yaşanmaması için yıl sonuna kadar ek tedbirler alınacağını duyurdu. Bu kapsamda müzeye izinsiz giriş önleyici cihazlar yerleştirilecek ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını engelleyen bariyerler konulacak.
Öte yandan, soygunu gerçekleştiren şüpheliler olaydan yaklaşık 2 hafta sonra yakalanırken, çalınan diğer tarihi eserlere henüz ulaşılamadı.