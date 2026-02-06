Hırsızlar kaçarken düşürmüştü: Louvre soygununda o taça ne oldu?

CAM VİTRİNDEN ÇIKARIRKEN DEFORME ETTİLER

Müze yetkilileri, hırsızların tacı cam vitrinde açtıkları dar bir delikten çıkarmaya çalışmaları nedeniyle eserin "ciddi şekilde deforme" olduğunu açıkladı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda tacın "neredeyse sağlam" durumda olduğu ve tamamen restore edilebileceği belirtildi.

19. yüzyıldan kalma tarihi eserin envanter kontrolünde; üzerindeki 8 altın kartaldan birinin kaybolduğu tespit edildi. Tacı süsleyen 56 zümrütün tamamının yerinde olduğu, bin 354 elmastan ise sadece 10 tanesinin eksik olduğu kaydedildi. Yetkililer, tacın orijinal haline geri getirileceğini vurguladı.