Hollywood yasta: Pulp Fiction ve Maske filmlerinin yıldızı hayatını kaybetti

Oyuncu, sadece Pulp Fiction ile değil, aynı zamanda 1994 yapımı gişe rekortmeni Maske filmiyle de adından sıkça söz ettirdi. Greene, Jim Carrey’nin başrolünde yer aldığı bu popüler yapımda, baş düşman Dorian Tyrell karakterini başarıyla canlandırdı. Buradaki etkileyici performansı, onu dönemin en popüler kötü karakterlerinden biri konumuna yükseltti.