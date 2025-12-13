Hollywood yasta: Pulp Fiction ve Maske filmlerinin yıldızı hayatını kaybetti
Quentin Tarantino'nun kült klasiği Pulp Fiction ve 90'ların popüler yapımı Maske filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Peter Greene, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu
Amerikan sinemasının 1990'lı yıllara damga vuran karakter oyuncularından Peter Greene'in vefat haberi, ailesinin kamuoyuna yaptığı açıklamayla kesinleşti.
Haber Global'e göre, 60 yaşındaki başarılı aktörün evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Greene, kariyeri boyunca özellikle sert, karanlık ve derin karakterleri canlandırmasıyla tanınıyordu. Oyuncunun ölüm sebebi hakkında yetkili makamlar tarafından henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.
Greene, kariyerinin zirvesini, usta yönetmen Quentin Tarantino imzalı Pulp Fiction filmindeki unutulmaz rolüyle yaşadı. Filmde hayat verdiği Zed karakteri, onu geniş kitlelerce tanınan bir isim hâline getirdi.
Özellikle Bruce Willis'in canlandırdığı Butch karakteriyle karşı karşıya geldiği sahneler, sinema tarihinin en sarsıcı anları arasında gösteriliyor ve izleyicinin hafızasında güçlü bir iz bıraktı.
Oyuncu, sadece Pulp Fiction ile değil, aynı zamanda 1994 yapımı gişe rekortmeni Maske filmiyle de adından sıkça söz ettirdi. Greene, Jim Carrey’nin başrolünde yer aldığı bu popüler yapımda, baş düşman Dorian Tyrell karakterini başarıyla canlandırdı. Buradaki etkileyici performansı, onu dönemin en popüler kötü karakterlerinden biri konumuna yükseltti.
Peter Greene’in zengin filmografisinde The Usual Suspects, Blue Streak, Clean, Shaven ve Laws of Gravity gibi önemli yapımlar yer alıyordu. Başarılı aktör, kariyeri boyunca ağırlıklı olarak karmaşık, karanlık ve psikolojik derinliği olan karakterleri canlandırarak bu alandaki yeteneğini kanıtladı.
Greene, mesleki başarısının yanı sıra, zaman zaman özel yaşamında karşılaştığı sorunlar ve bağımlılıkla mücadelesiyle de gündeme gelmişti. Tecrübeli oyuncu, son yıllarını kamuoyunun dikkatinden uzak bir şekilde geçiriyordu.