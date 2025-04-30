Hollywood'dan acı haber! Dallas’ın efsane ismi hayatını kaybetti

Amerikan televizyon tarihine damga vuran “Dallas” dizisinin unutulmaz karakteri Rebecca Barnes Wentworth’e hayat veren Priscilla Pointer, 100 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini oğlu David Irving duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hollywood'dan acı haber! Dallas’ın efsane ismi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Amerikalı oyuncu Priscilla Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti. Uzun ömrüne onlarca film ve dizi sığdıran usta oyuncunun vefat haberini, oğlu David Irving kamuoyuna açıkladı. Pointer, en çok 1980’li yılların fenomen dizisi Dallas’ta canlandırdığı Rebecca Barnes Wentworth karakteriyle tanınıyordu.

Pointer, yalnızca televizyon ekranlarında değil, sinema dünyasında da iz bıraktı. Kariyerinde; Looking for Mr. Goodbar (1977), The Falcon and the Snowman (1985), Blue Velvet (1986) gibi önemli yapımlar bulunuyor.

Oyunculuk yeteneği ve etkileyici duruşuyla birçok projede güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandırdı.

Pointer’ın, Connecticut’taki bir bakım evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İBB soruşturmasında ikinci dalga: 18 tutuklama, 34 adli kontrolİBB soruşturmasında ikinci dalga: 18 tutuklama, 34 adli kontrolGündem
hollywood
Günün Manşetleri
Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve destek tutarları arttı
TGB’den Hacettepe’deki aileyi hedef protestoya pankartlı yanıt
TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı"nı açıkladı
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
İBB soruşturmasında ikinci dalga
1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz
Borsa İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da kaç hasarlı bina var?
Bahçeli’den DEM Parti’ye çağrı
Türkiye-ABD Savunma Zirvesi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar... Askerlik yerleri açıklandı: Nasıl sorgulanabilir? İşte detaylar...