Hollywood'dan acı haber! Dallas’ın efsane ismi hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu Priscilla Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti. Uzun ömrüne onlarca film ve dizi sığdıran usta oyuncunun vefat haberini, oğlu David Irving kamuoyuna açıkladı. Pointer, en çok 1980’li yılların fenomen dizisi Dallas’ta canlandırdığı Rebecca Barnes Wentworth karakteriyle tanınıyordu.

Pointer, yalnızca televizyon ekranlarında değil, sinema dünyasında da iz bıraktı. Kariyerinde; Looking for Mr. Goodbar (1977), The Falcon and the Snowman (1985), Blue Velvet (1986) gibi önemli yapımlar bulunuyor.

Oyunculuk yeteneği ve etkileyici duruşuyla birçok projede güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandırdı.

Pointer’ın, Connecticut’taki bir bakım evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.