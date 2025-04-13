Hollywood’dan bir yıldız daha kaydı: Nicky Katt 54 yaşında hayatını kaybetti

“Dazed and Confused” filmiyle çıkış yapan, “Boston Public” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu Nicky Katt, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini yasal temsilcileri duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hollywood’dan bir yıldız daha kaydı: Nicky Katt 54 yaşında hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Hollywood'un karakter oyuncularından biri olarak tanınan Nicky Katt, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Katt’ın vefatı, yasal temsilciliğini üstlenen hukuk firması tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ekonomim'e göre, oyuncunun 8 Nisan’da yaşamını yitirdiği bildirilirken, ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

"DAZED AND CONFUSED" İLE ŞÖHRETE ULAŞTI

Nicky Katt, kariyerine çocuk yaşlarda başlayan oyunculardan biriydi. Ancak asıl çıkışını, Richard Linklater imzalı 1993 yapımı “Dazed and Confused” filmiyle yakaladı. Bu film, onu sinema dünyasında tanınır hale getirirken, 2000’li yıllarda “Boston Public” adlı televizyon dizisindeki başrolüyle ününü pekiştirdi.

Katt, Steven Soderbergh'in yönettiği 2002 yapımı “Full Frontal” filminde Julia Roberts ve Brad Pitt gibi Hollywood devleriyle aynı kadroda yer aldı. Soderbergh’in bir diğer projesi olan “Behind the Candelabra” filminde de performansıyla dikkat çekti.

“ROL PEŞİNDE KOŞAN BİR AKTÖRÜ OYNAMAK BENİM İÇİN TERAPİYDİ”

Oyunculuk kariyerinde genellikle sert mizaca sahip ya da kötü karakterleri canlandıran Katt, "Full Frontal" filmindeki rolü için şu dikkat çekici açıklamayı yapmıştı: “Bu film bana rol peşinde koşan bir aktör olarak yaşadığım hayal kırıklıklarını tek bir karaktere dökme fırsatı verdi."

Sevgilisi tarafından darp edilmişti: Danla Bilic suskunluğunu bozduSevgilisi tarafından darp edilmişti: Danla Bilic suskunluğunu bozduGündem
hollywood
Günün Manşetleri
Bir haftada yarım milyona yakın sürücüye ceza kesildi
Bu geceden itibaren dikkatli olun!
Hasan Arat yumruklandı
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi
Günlük ortalama kaç kişi alkollü araç kullanıyor?
İstanbul'da doğal gaz patlaması
Kapıkule'de rüşvet zinciri çöktü
Çin’den ABD'ye karşı ticaret hamlesi
Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'den sendika çadırına saldırı
Sahte peynir markaları ifşa edildi
Çok Okunanlar
Benzine zam mı geldi? Benzine zam mı geldi?
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Hentbol Süper Lig'de kritik viraj Hentbol Süper Lig'de kritik viraj
Bir haftada yarım milyona yakın sürücüye ceza kesildi Bir haftada yarım milyona yakın sürücüye ceza kesildi
Sürücüler dikkat! Sürücüler dikkat!