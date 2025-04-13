Hollywood’dan bir yıldız daha kaydı: Nicky Katt 54 yaşında hayatını kaybetti

Hollywood'un karakter oyuncularından biri olarak tanınan Nicky Katt, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Katt’ın vefatı, yasal temsilciliğini üstlenen hukuk firması tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ekonomim'e göre, oyuncunun 8 Nisan’da yaşamını yitirdiği bildirilirken, ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

"DAZED AND CONFUSED" İLE ŞÖHRETE ULAŞTI

Nicky Katt, kariyerine çocuk yaşlarda başlayan oyunculardan biriydi. Ancak asıl çıkışını, Richard Linklater imzalı 1993 yapımı “Dazed and Confused” filmiyle yakaladı. Bu film, onu sinema dünyasında tanınır hale getirirken, 2000’li yıllarda “Boston Public” adlı televizyon dizisindeki başrolüyle ününü pekiştirdi.

Katt, Steven Soderbergh'in yönettiği 2002 yapımı “Full Frontal” filminde Julia Roberts ve Brad Pitt gibi Hollywood devleriyle aynı kadroda yer aldı. Soderbergh’in bir diğer projesi olan “Behind the Candelabra” filminde de performansıyla dikkat çekti.

“ROL PEŞİNDE KOŞAN BİR AKTÖRÜ OYNAMAK BENİM İÇİN TERAPİYDİ”

Oyunculuk kariyerinde genellikle sert mizaca sahip ya da kötü karakterleri canlandıran Katt, "Full Frontal" filmindeki rolü için şu dikkat çekici açıklamayı yapmıştı: “Bu film bana rol peşinde koşan bir aktör olarak yaşadığım hayal kırıklıklarını tek bir karaktere dökme fırsatı verdi."