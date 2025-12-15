Hollywood’u sarsan çifte ölüm: Efsane yönetmen Rob Reiner ve eşinin katil zanlısı bakın kim çıktı!
Sinema dünyasının kalbi Los Angeles'tan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Lüks malikanelerinde cansız bedenleri bulunan ünlü çiftin soruşturmasında oklar ailenin içine çevrildi ve tutuklama kararı gecikmedi.
Amerikan sinema endüstrisinin kült yapımlarına imza atan efsanevi film yapımcısı ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michele’den acı haber geldi.
Ünlü çift, Los Angeles’ın en prestijli bölgelerinden biri olan Brentwood semtindeki lüks konutlarında ölü olarak bulundu. Çiftin cansız bedenlerinin bulunmasının hemen ardından emniyet güçleri olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.
ŞÜPHELİ KOLTUĞUNDA ÖZ OĞULLARI OTURUYOR
Yürütülen cinayet soruşturması kapsamında, çiftin 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner baş şüpheli olarak belirlendi. Anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasını takiben güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Nick Reiner, cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Konuya ilişkin basına bilgi veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen Los Angeles County Şerif Departmanı yetkilisi, operasyonun detaylarını paylaştı. Yetkili, cinayet isnadıyla tutuklanan Nick Reiner'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Los Angeles Cezaevi'ne gönderildiğini doğruladı.
Mahkeme süreci öncesinde, anne ve babasını öldürmekle suçlanan zanlı için belirlenen kefalet bedeli ise 4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
KESİN RAPOR ADLİ TIP'TAN GELECEK
Hollywood camiasını yasa boğan olayla ilgili adli süreç devam ederken, Reiner çiftinin tam olarak nasıl hayatını kaybettiği henüz resmiyet kazanmadı.
Rob ve Michele Reiner’ın kesin ölüm nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak detaylı otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacak.