Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Nuray Hafiftaş için başsağlığı mesajları paylaştı. Kurtulmuş, "Türk Halk Müziği’mizin güçlü seslerinden Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı

Ünlü sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hafiftaş için başsağlğı mesajı yayınladı.



Kurtulmuş şunları paylaştı:



"Türk Halk Müziği’mizin güçlü seslerinden Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



Siyah beyazlı yılların unutulmaz TRT spikerlerinden Tuna Huş’a Allah rahmet eylesin. Ailesi ve sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun."



Eroğlu ise "Türk Halk Müziğinin önemli değerlerinden Nuray Hafiftaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve bütün san’at camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.



ulusal.com.tr