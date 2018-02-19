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"Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir" adlı sergi açıldı

Resam ve heykeltraş Adviye Bal'ın "Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir" adlı sergisi, İstanbul Beyoğlu Bindallı Sanatevi'nde açıldı. Sergide Gezi olaylarından, kadın ve erkeğin yaşama direncine kadar birçok tablo göze çarpıyor.

"Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir" adlı sergi açıldı
Ünlü ressam ve heykeltraş Adviye Bal'ın "Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir"adlı sergisi açıldı.

Adviye Bal'ın eserleri İstanbul Beyoğlu Bindallı Sanatevi'nde sanatseverler buluştu.

Sergi ziyaretçilerine bir de süpriz vardı.Sergiye adını veren halk türküsü Okan ve Hakan Şahin kardeşler tarafından seslendirildi. 

Sergi 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir. 


ulusal.com.tr
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