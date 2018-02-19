Ünlü ressam ve heykeltraş Adviye Bal'ın "Huma Kuşu Yükseklerden Seslenir"adlı sergisi açıldı.
Adviye Bal'ın eserleri İstanbul Beyoğlu Bindallı Sanatevi'nde sanatseverler buluştu.
Sergi ziyaretçilerine bir de süpriz vardı.Sergiye adını veren halk türküsü Okan ve Hakan Şahin kardeşler tarafından seslendirildi.
Sergi 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.