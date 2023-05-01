Hürrem Sultan Balesi prömiyerle sahnelendi

Müziği ünlü kompozitör ve besteci Nevid Kodallı’ya ait olan eserin libretto ve koreografisi, 12 yıl önce genç yaşta hayatını kaybeden Oytun Turfanda tarafından hazırlandı. Ünlü şef Murat Kodallı’nın orkestra şefliğini yaptığı eseri, Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye koydu.