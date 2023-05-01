Hürrem Sultan Balesi prömiyerle sahnelendi

Dünya Dans Günü'ne özel olarak 2 perdelik Hürrem Sultan Balesi'ni prömiyerle sahneledi. Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçişinin ardından tutkuları, seferleri ve zaferlerini yansıtan 'Hürrem Sultan Balesi', Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverle buluşturuldu.

# kültür sanat
Hürrem Sultan Balesi prömiyerle sahnelendi - Resim: 1 1 3

Müziği ünlü kompozitör ve besteci Nevid Kodallı’ya ait olan eserin libretto ve koreografisi, 12 yıl önce genç yaşta hayatını kaybeden Oytun Turfanda tarafından hazırlandı. Ünlü şef Murat Kodallı’nın orkestra şefliğini yaptığı eseri, Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye koydu.

Hürrem Sultan Balesi prömiyerle sahnelendi - Resim: 2 2 3

Eserin kostüm tasarımı, Diriliş Ertuğrul, Kösem Sultan ve Muhteşem Yüzyıl dahil olmak üzere birçok dönem dizisinin kostümlerini tasarlayan ünlü kostüm kreatör Serdar Başbuğ, dekor tasarımı Efter Tunç, ışık tasarımı ise Tarı Deniz imzasını taşıyor.

Hürrem Sultan Balesi prömiyerle sahnelendi - Resim: 3 3 3

Mersin DOB Bale sanatçılarının ve orkestrasının üstün performansı ile 'Hürrem Sultan Balesi', 2 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde kaçıranlar için yeniden sahnelenecek.

Kaynak: DHA