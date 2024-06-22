Hüseyin Sermet Sanat Hayatı’nda

Sermet’le Türkiye’de çok sesli müzik temelinde, bir Türk sanatçısı olarak siyaset ve sanat ekseninde sanatçının dünyaya bakışı, yaratıcılık, sanat kurumları ve sanatçının konumlanışı Hüseyin Sermet‘in besteciliği, değişen dünyada sanatçının yeri, sanatçının beslediği kaynaklar ele alınıyor.

Sanat Hayatı bu hafta Cumartesi günü saat 16:00’da Ulusal Kanal’da ekrana geliyor.