İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının tespiti için harekete geçti.
Kültür varlıklarının mevcut durumlarını tespit edecek araştırma için ihale açıldı.
İstanbul’un kültür varlıklarının envanterini güncellemek adına 31 ilçede yürütülecek çalışmalar ile 7 bin 120 olan tescilli kültür varlığı sayısının 8 bine yükselmesi hedefleniyor.
Çalışma ile birlikte henüz yasal koruma altına alınmamış olan kültür varlıkları, tescilinin yapılması için ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na önerilecek.
Araştırmalar restorasyon alanında uzman, en az 5 yıl deneyimli 1 öğretim görevlisinin danışmanlığında, 2’şer kişiden oluşan 11 ekip tarafından yürütülecek.
Ekiplerde restorasyon uzmanı 1 mimar olacak. Projede en az 9 sanat tarihçisi, restoratör veya arkeolog ile 7 şehir plancısı bulunacak.
ulusal.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının mevcut durumlarını tespit edecek araştırma için 31 ilçede ihale açtı. Yapılacak çalışmalar ile tescilli kültür varlığı sayısının 8 bine yükseltilmesi hedefleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının tespiti için harekete geçti.