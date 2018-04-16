İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının mevcut durumlarını tespit edecek araştırma için 31 ilçede ihale açtı. Yapılacak çalışmalar ile tescilli kültür varlığı sayısının 8 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının tespiti için harekete geçti.



Kültür varlıklarının mevcut durumlarını tespit edecek araştırma için ihale açıldı.



İstanbul’un kültür varlıklarının envanterini güncellemek adına 31 ilçede yürütülecek çalışmalar ile 7 bin 120 olan tescilli kültür varlığı sayısının 8 bine yükselmesi hedefleniyor.



Çalışma ile birlikte henüz yasal koruma altına alınmamış olan kültür varlıkları, tescilinin yapılması için ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na önerilecek.



Araştırmalar restorasyon alanında uzman, en az 5 yıl deneyimli 1 öğretim görevlisinin danışmanlığında, 2’şer kişiden oluşan 11 ekip tarafından yürütülecek.



Ekiplerde restorasyon uzmanı 1 mimar olacak. Projede en az 9 sanat tarihçisi, restoratör veya arkeolog ile 7 şehir plancısı bulunacak.





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