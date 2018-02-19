7'den 70'e herkesin sevdiği, Karagöz ve Hacivat'ı andıran "İbiş ve İhtiyar" adlı kukla gösterimi, Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kukla oyununu izleyen minikler eğlenmeye doyamadı.

Çocuklar hem eğlendi, hem de öğrendiler.Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde Öney Olcaytu ve Eray Sel'in sergilediği kukla oyunu "İbiş ve İhtiyar"ı izleyen çocuklar izlemeye doyamadılar."İbiş ve İhtiyar" isimli kukla oyunu biraz Hacivat ve Karagöz'e benziyor.Kukla oyununda İbiş kurnaz ve hazır cevaptır, çoğunlukla kaba bir dil kullanır. İhtiyar ise varlıklı bir kişidir. Oyun konusunu günlük yaşamdan alır ve İbiş'in başından geçen komik maceralar anlatılır.Oyunu çok seven çocuklar Erkan Yücel Kültür Merkezi'ne teşekkür ettiler.