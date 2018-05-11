Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, vefatının birinci yılında anıldı.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, Erkal'ın çocukları, eşi Filiz Akgün, annesi Hatice Erkal ve kardeşi Abdullah Erkal'ın yanı sıra sanatçı dostları ile çok sayıda seveni katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Erzurum denilince akla gelen ilk ismin İbrahim Erkal olduğunu söyledi.

Akgün, Erkal'ın kültürüne, sanatına, bayrağına, devletine, dinine bağlı bir insan olduğunu dile getirerek, "Ama yeniliği de elinden bırakmayan bir delikanlıydı." ifadesini kullandı.

Erkal'ın Türk müziğinde başarılı hizmetler yaptığının altını çizen Akgün, onun açtığı ekolün, bugün başarılı isimlerle devam ettiğini dile getirdi.



"Ağabeyim kendini eserleriyle anlattı"

Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal ise ağabeyinin Hakk'a aşık olan bir ozan olduğuna işaret ederek, " Onu anlatmak kelimelere yetmez. O kendini eserleriyle anlatmış zaten. İyi bir ağabeydi. İyi bir babaydı." diye konuştu.

Abdullah Erkal, ağabeyiyle birlikte Türk sanat müziği seslendirdiklerini de aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ona müziğin duayeni desek doğru olur. 1990'lı ve 2000'li yıllar arasında kuru bir dönem vardı, müzik piyasasında. Ne arabesk, ne de pop müziği dinleniyordu. O dönem çok büyük bir çığır açtı İbrahim Erkal. Biz birçok defa bunun analizini yaptık. İbrahim Erkal'ın yaptığı müzik nedir diye? Halkın bam teline basacak noktalar vardır, Türk halk ve Türk sanat musikisinde. Erkal'ın yaptığı müzik de bu ikisinin senteziydi."

Yoğun ilginin olduğu anma etkinliğinde aralarında Harun Atmaca, Devran İskender, Çılgın Metin, Sevgi Soylu Ay, Yağız ve Murat Yıldız'ın bulunduğu çok sayıda şarkıcı sahne aldı.

Etkinlikte şarkıcılar, Erkal'ın "Canısı", "Sevme", "Bir Sana Yandım Ben", "Çare Gelmez" ve "Vefasızlar" şarkıları olmak üzere sevilen eserlerini seyirciyle birlikte seslendirdi.

Kaynak: