Dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret, 70. sanat yılını Eskişehir'de yarın vereceği konserle kutlayacak.

Dünyaca ünlü Türk piyanist İdil Biret, 70. sanat yılını Eskişehir'de yarın vereceği konserle kutlayacak.



Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde, ünlü piyaniste Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.



Orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yapacağı konserde Biret, Rahmaninov'un ve Tchaikovsky'nin eserlerini dinleyenlerle buluşturacak.



Öte yandan, saat 20.00'da başlayacak konserin biletlerinin günler öncesinden tükendiği bildirildi.