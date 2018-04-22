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İDOB 6. Resim Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) düzenlediği 6. Resim Yarışması'nı kazananlara ödülleri takdim edildi.

İDOB 6. Resim Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

"Opera-bale denince aklına ne geliyor?" konulu, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik yarışmada dereceye girenler, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Yarışmada İzmir'den Beren Alya Dulgar birincilik, Mersin'den Nicole Altuniş ikincilik, Trabzon'dan Sena Sarıalioğlu da üçüncülük ödüllerine layık görüldü. 

Dört bin 500 resim ile başvuru yapılan yarışmaya Diyarbakır'dan katılan Ayşenur Fidan ile İstanbul'dan katılan İdil Yay ise mansiyon ödülüne değer bulundu.

Dereceye girenlerin yanı sıra sergilenmeye layık görülen resimler, 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. 

Yarışmada dereceye giren resimlerin sahiplerine, Sedat-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı ile İş Bankası ödül verdi. İlk üçe giren resimlerden biri, her yıl olduğu olduğu gibi gelecek senenin afişi olarak belirlenecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #İDOB #resim #yarışma #istanbul devlet ve opera balesi #çocuk
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