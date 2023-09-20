İDSO Denizbank Konserleri Başlıyor

DenizBank’ın 19 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Konserleri’nin 2023-2024 sezonu, 29 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek konserle, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) başlıyor.

“Sanata Evet” yaklaşımıyla DenizBank'ın 19 yıldır desteklediği İDSO DenizBank Konserleri, şehrin sanat yaşamına damga vurmaya devam ediyor. İDSO DenizBank Konserleri’nin 2023-2024 sezonu 29 Eylül’de açılış konseri ile başlıyor.

29 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek açılış konserinde, İDSO şef Gürer Aykal yönetiminde, keman virtüözü Cihat Aşkın'a eşlik edecek.

Konserde ilk olarak ünlü Japon besteci Yasushi Akutagawa’nın (1925-1989) yaylı orkestra için “tripyque”i eseri, ardından değerli müzik adamı besteci Ulvi Cemal Erkin’in (1906-1972) Keman Konçertosu ve son bölümde bir dünya klasiği P.İ Tchaikovsky‘nin, Senfoni no4. eseri İDSO DenizBank konserinde icra edilecek.

İDSO Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Abacı; “Müziksever dostlarımızla bir sezona daha başlamanın mutlu heyecanı içindeyiz. Öncelikle ana sponsorumuz DenizBank olmak üzere, tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Konserlerimizde daima bizlerle olan sanatsever dostlarımızla keyifli bir sezon geçirmeyi diliyorum” dedi.

İDSO'NUN GEÇMİŞ SERÜVENİ

Temeli 196 yıl önce 1827'de Donizetti Paşa'nın kurduğu Mızika-i Humayun Orkestrası’na dayanan İstanbul Belediyesi Şehir Orkestrası, besteci Cemal Reşit Rey yönetiminde 1945 yılında kuruldu.1972 yılında ise Kültür Bakanlığı'na bağlanarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası adını aldı. İstanbul'un müzik yaşamında önemli bir yeri olan İDSO, Orkestra şefi Prof. G.E. Lessing ve müdür Mükerrem Berk döneminde düzenli konserler vermeye başladı. Dünyaca ünlü yerli ve yabancı solistlere eşlik eden İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, yurtiçi turnelerin yanı sıra Türk sanat ve kültürünü yurt dışında da başarıyla temsil etti. İstanbul, Ankara, Bratislava ve Patras uluslararası festivallerinde konserler gerçekleştirdi. İspanya, İtalya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya, Yunanistan ve ABD'nin Memphis kentinde açılan "Muhteşem Süleyman" sergisinde konserler verdi. Münih'te "EuropaMusicale" Festivali'nde ve Yunanistan'da Atina Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. Bulgaristan'a yapılan 15 günlük turnenin yanı sıra, Japonya'ya Asya Orkestralar Haftası'nın açılış konserini vermek üzere davet edildi ve büyük başarı kazandı. Mısır’ın Kahire ve İskenderiye kentlerindeki konserleriyle de büyük takdir alan İDSO, ayrıca Almanya, İspanya ve İtalya turnelerini, 2017 yılının Haziran ayı içerisinde Arjantin, Brezilya, Peru ve Şili ülkelerini kapsayan Güney Amerika Turnesini, 2018 yılının Aralık ve 2019 yılının Ocak aylarında ise Çin’in 10 ayrı şehrini kapsayan “Çin Turnesini” gerçekleştirdi.