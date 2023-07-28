İlber Ortaylı'dan hayata dair 7 önemli tavsiye

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kronik Kitap'tan çıkan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? kitabında kendi tecrübelerinden yola çıkarak önemli tespitler yapıyor.

Eğitimden okunacak kitaplara, gezilmesi ve mutlaka görülmesi gereken şehirlere, seyredilmesi gereken filmlere, dinlenmesi gereken müziklere kadar tercihlerini yansıtan Ortaylı’nın tavsiyeleri saymakla bitmiyor. İşte o tavsiyelerden bazıları:

"SABAHLARIN ÖZEL HAVASINDAN FAYDALANMAK GEREKİR"

Okuyup yazarak çalışanlara, sabahları çalışmalarını, bilhassa da notlar alarak çalışmalarını katiyetle öneririm. Sabahların özel havasından faydalanmak gerekir.

"BİR EŞİĞİ DE ATLAMIŞ OLURSUNUZ..."

Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında bir pencere açın. O pencereyi açıp dışarıda farklı dünyalar görebilirseniz, bir eşiği de atlamış olursunuz

"GÖRÜŞLERİNDEN FAYDALANIRIM"

İlla aynı hayat görüşünü paylaştığınız insanlarla dost olacaksınız diye bir kural yoktur. Ben her dostumun hayat görüşünü paylaşmam ama görüşlerinden faydalanırım.

"YARATICILIĞI ÖLDÜRÜR"

İyi düşünmek için esasen yalnız kalmak gerekir. Maalesef Türklerin böyle bir kabiliyeti yoktur. Türkler yalnız olmamanın getirdiği garantiye, yani tehlikeden uzak yaşamanın konforuna güvenir ama bu da yaratıcılığı öldürür.

"OKUMUŞ İNSANIN GÖRMESİ GEREKEN BEŞ ŞEHİR"

Okumuş insanın görmesi gereken beş şehir: Petra, Antakya, Palmira, Efes ve İskenderiye… İstanbul bile bu şehirlerden sonra ortaya çıkmıştır.

"GENÇLERE TAVSİYEM..."

Ezber ve tekrar eğitimin temelidir. Lisan da matematik de coğrafya da ezberleyerek öğrenilir. Gençlere tavsiyem bunlara kanıp ezberi bırakmamalarıdır.

Herkesi dönemiyle tanımanız gerekir. Sanatçıların, devlet adamlarının yaşadıkları dönemi bilirseniz, çağının bir insanı nasıl şekillendirdiğini de görürsünüz. Bu sayede, verilen eserleri, yapılan işleri de daha iyi anlarsınız.