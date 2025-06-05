İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!"
Türkiye’nin en saygın tarihçilerinden İlber Ortaylı, mutlaka izlenmesi gereken 26 başyapıtı listeledi. İşte Halil İnalcık’ın öğrencisi, Galatasaray Üniversitesi’nin duayen akademisyeni Ortaylı’nın önerdiği 26 film...
Türk tarihçiliğinin yaşayan en büyük isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, sadece tarih alanındaki derin bilgisiyle değil, kültürel birikimiyle de ilgi çekmeye devam ediyor.
Ortaylı, “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” adlı kitabının yedinci bölümünde, her entelektüelin mutlaka izlemesi gerektiğini düşündüğü 26 filmi paylaştı.
İşte Ekonomim'in derlemesine göre, Ortaylı’nın tavsiye ettiği, tarihsel arka planları ve çarpıcı anlatımlarıyla öne çıkan o 26 film:
26. jesus of nazareth - franco zeffirelli (1977 - mini dizi olarak çekildi)
25. lili marleen - rainer werner fassbinder (1981)
24. umberto d. - vittorio de sica (1952)
23. bisiklet hırsızları - vittorio de sica (1948)
22. italya’ya yolculuk - roberto rossellini (1954)
21. roma, açık şehir - roberto rossellini (1945)
20. venedik'te ölüm - luchino visconti (1971)
19. lanetliler - luchino visconti (1969)
18. leopar - luchino visconti (1963)
17. satyricon - federico fellini (1969)
16. roma -federico fellini (1972)
15. dekameron'un aşk öyküleri - pier paolo pasolini (1971)
14. teorema - pier paolo pasolini (1968)
13. taraf tutmak - ıstvan szabo (2001)
12. albay redl - ıstvan szabo (1985)
11. mephisto - ıstvan szabo (1981)
10. macarlar - zoltan fabri (1978)
9. constans - krzysztof zanussi (1980)
8. dünyayı sarsan on gün - sergey bondarçuk (1983)
7. waterloo - sergey bondarçuk (1970)
6. vaatler ülkesi - andrzej wajda (1975)
5. küller ve elmaslar - andrzej wajda (1958)
4. wesele - andrzej wajda (1957)
3. bir kuşak - andrzej wajda (1955)
2. aleksandr nevsky - sergey eisenstein (1938)
1. potemkin zırhlısı - sergey eisenstein (1925)