İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!"

Türkiye’nin en saygın tarihçilerinden İlber Ortaylı, mutlaka izlenmesi gereken 26 başyapıtı listeledi. İşte Halil İnalcık’ın öğrencisi, Galatasaray Üniversitesi’nin duayen akademisyeni Ortaylı’nın önerdiği 26 film...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 1

Türk tarihçiliğinin yaşayan en büyük isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, sadece tarih alanındaki derin bilgisiyle değil, kültürel birikimiyle de ilgi çekmeye devam ediyor. 

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 2

Ortaylı, “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” adlı kitabının yedinci bölümünde, her entelektüelin mutlaka izlemesi gerektiğini düşündüğü 26 filmi paylaştı.

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 3

İşte Ekonomim'in derlemesine göre, Ortaylı’nın tavsiye ettiği, tarihsel arka planları ve çarpıcı anlatımlarıyla öne çıkan o 26 film:

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 4

26. jesus of nazareth - franco zeffirelli (1977 - mini dizi olarak çekildi)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 5

25. lili marleen - rainer werner fassbinder (1981)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 6

24. umberto d. - vittorio de sica (1952)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 7

23. bisiklet hırsızları - vittorio de sica (1948)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 8

22. italya’ya yolculuk - roberto rossellini (1954)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 9

21. roma, açık şehir - roberto rossellini (1945)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 10

20. venedik'te ölüm - luchino visconti (1971)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 11

19. lanetliler - luchino visconti (1969)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 12

18. leopar - luchino visconti (1963)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 13

17. satyricon - federico fellini (1969)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 14

16. roma -federico fellini (1972)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 15

15. dekameron'un aşk öyküleri - pier paolo pasolini (1971)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 16

14. teorema - pier paolo pasolini (1968)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 17

13. taraf tutmak - ıstvan szabo (2001)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 18

12. albay redl - ıstvan szabo (1985)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 19

11. mephisto - ıstvan szabo (1981)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 20

10. macarlar - zoltan fabri (1978)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 21

9. constans - krzysztof zanussi (1980)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 22

8. dünyayı sarsan on gün - sergey bondarçuk (1983)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 23

7. waterloo - sergey bondarçuk (1970)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 24

6. vaatler ülkesi - andrzej wajda (1975)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 25

5. küller ve elmaslar - andrzej wajda (1958)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 26

4. wesele - andrzej wajda (1957)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 27

3. bir kuşak - andrzej wajda (1955)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 28

2. aleksandr nevsky - sergey eisenstein (1938)

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İlber Ortaylı’dan sinema dersi: "Bu 26 filmi izlemeyen, hayatı kaçırır!" - Resim: 29

1. potemkin zırhlısı - sergey eisenstein (1925)

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ilber ortaylı