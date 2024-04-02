İzmir'de sezonun ilk kruvaziyeri geldi

İzmir'e sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı. Rusya'nın Soçi kentinden harekete başlayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyenin ilk durağı mısır oldu. 707 yolcu taşıyan kruvaziye mısır turunu tamamladıktan sonra ikinci durağı İzmir oldu. Turistler kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek.

Yolcu çoğunluğu Ruslardan oluşan Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek.

Öztürk, İzmir'e daha fazla geminin gelmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Öztürk "Tüm fuarlara, tanıtım toplantılarına katılmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra direkt kruvaziyer temsilcileriyle ve bulundukları merkezlerdeki üstler yöneticileriyle İzmir'i, bölgemizi, tüm Türkiye'yi tanıtmaya gayret gösteriyoruz."