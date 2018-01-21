Kendini müziğe adadı yaşam sevincini tulumla birleştirdi. Dünyanın ilk ve tek kadın tulum sanatçısı Filiz İlkay Balta, müzik sayesinde kazandığı ve kazandırdığı mutluluk kaynağını Ulusal Kanal'a anlattı.

Hayat dolu kişiliğini müziğede yansıtan dünyanın ilk ve kadın sanatçısı Filiz İlkay Balta.



Tulum çalmak hem kendine hem de çevresindekilere mutluluk veriyor.



Balta, müziği ruhu besleyen bir terapi gigi görüyor.



Rize Pazar doğumlu Filiz İlkay, 2011 yılında çıkardığı albümle tulumu daha da tanıttı.



Balta tulumun usta-çırak ilşkisyle öğrenildiğinden bahsetti.



Peki tulum nasıl ve neyden yapılıyor?





ulusal.com.tr





