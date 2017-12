Onu yıllarca 'Kibar Feyzo' , 'Banker Bilo' gibi sosyal sorunları anlatan filmlerde izledik. Son filmi 'Mısır Adası'yla uluslararası festivallerden pek çok ödül aldı. Günümüz Türkiye'sine bakınca, Reza Zarrab'ın ifadelerini dinleyince, "Biz az söylemişiz. 'Dolap Beygiri'ni bugün çeksek, çok daha galiz küfürler ederdik" diyor. Çocukluğunda bir çok acı yaşayan Salman'ın bir kardeşinin gözünün önünde yanarak hayatını kaybettiği, korkunç olayın ardından hastalık hastası olduğunu anlattı.

Usta sanatçı İlyas Salman, Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuştu. 11 çocuklu aileden gelen Salman'ın çocukluğu yoksulluk ve acılarla dolu.



7 kardeşini kızamık, boğmaca gibi hastalıklardan kaybettiğini anlatan Salman, "Bugün artık hastalık bile sayılmayan hastalıklardan. Yoksulluktan. Ama sorsan bugün bana en az bu kadar acı gelen, insanlarının yüzde 90'ının Bilo, yüzde 10'unun Maho olduğu bir ülkede yaşıyor olmak. Hala sokakta aç insanları, yoksulları, sefalet içinde yaşayanları görmek" diye konuştu.



Salman röportajında çocukluğuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



Erken yaşta o kadar ölüm görünce insan paranoyak olmaz mı?



Oluyor... Ben de oldum. Her an kendime bir hastalık icat ederim. Hastalık hastasıyım. Kardeşlerimin bir tanesi gözümün önünde yanarak öldü. Ben 4 yaşındaydım, o 3. Köydeyiz. Dışarıda yarım metre kar var. Su eve bir kilometre uzaklıktaki bir kuyudan geliyor. Annem suya gitmiş. Sobanın üstünde patates kaynıyor. Kardeşim sobanın üstüne uzanmış. Eli tutuştu, yanmaya başladı. Çocuk aklımla üstüne bir şey örtüp söndürmeyi akıl edemiyorum. Kendi kendime duvarları yumrukluyorum...



Bu nasıl bir travmadır böyle?



Hala bazı geceler rüyamda kardeşimin yandığını görüyorum. Her gece, en olmaz saatte kalkar kendime bir hastalık uydururum. Kanser olurum, ülser olurum. Beynimde tümör olur. Kalkar hastaneye giderim. Bu güne kadar olmadığım tek hastalık rahim kanseri. Onun da fiziksel olarak mümkün olmadığını bildiğimden. Yoksa onu da olurdum.



Salman, 'gündemde en çok nelerden rahatsız oluyorsunuz?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:



Reza Zarrab'ın konuşmalarını görüyoruz. Malumun ilanı. Bilmediğimiz bir şey anlatmıyor. Ama insan kahroluyor. 'Dolap Beygiri' filmimi bilirsiniz. Rüşvet yemeyen bir memuru oynuyorum orada. Ama Reza'nın açıklamalarını dinleyince biz az söylemişiz diyorum. Bugün olsa daha galiz küfürler ederdik. Neyse ki iplikleri pazara çıktı. Takkeleri düştü, kelleri görünüyor. Benim babam 40 yıllık hamallık yaptı. Zengin olamadı. Babamın binde biri kadar çalışmayanların varlıklarını görüyoruz.



