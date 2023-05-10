IMDb puanı yüksek 14 aksiyon filmi
Sinemaseverler, izleme listenizde aksiyon filmi olsun istiyorsanız bu liste tam size. Heyecanın bol olduğu tüm zamanların en iyi aksiyon filmleri, IMDb'ye göre sıralandı. İşte puanı yüksek en iyi aksiyon filmleri...
En fazla tecih edilen film türleri arasında olan aksiyon filmleri, IMDb'de en yüksek sıralamada bulunanlara göre sizler için listeledik. En çok çekilen türlerden birisi olan aksiyon yapımları aynı zamanda en beğenilen yapımlar arasında da yer alıyor. İşte IMDb puanı yüksek en iyi aksiyon filmleri...
PAIN & GAIN 6,4
Zor Kazanç ya da özgün adı ile Pain & Gain, 2013 yapımı yönetmenliğini Michael Bay'ın yaptığı ABD yapımı suç ve komedi filmidir.
OLYMPUS HAS FALLEN 6,5
Başkan'ın gözden düşen eski koruması Mike Banning kendini bir terörist saldırı sonrasında Beyaz Saray'ın içinde kapana kısılmış bulur. Banning içeride olanları bilme avantajını kullanarak Başkan'ı kaçıranlardan kurtarmak için ulusal güvenlik ile çalışır.
FOCUS (II) 6,6
Tecrübeli bir dolandırıcı olan Nicky (Will Smith), genç ve güzel Jess'i (Margot Robbie) koruması altına alır, ona bildiği her şeyi öğretmeye başlar. İşler iyi gitmektedir, ancak aralarındaki ilişkinin romantik boyut kazanmasıyla işleri zorlaşır.