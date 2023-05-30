İMDb puanladı! En iyi 10 korku filmi

DOCTOR SLEEP (2019) 7,4

Danny, çocukluğunda yaşadıklarının gölgesinde kalmış ve tramvalarla boğuşmaktan yorgun düşmüş ve alkole bağımlı hale gelmiş bir gençtir. Babasının umutsuzluk, şiddet ve alkolik mirasından kurtulmak için çalışan Danny, New Hampshire kasabasında,ona destek olacak bir grup destek veren bir kuruma yerleşir ve parlama gücü ile ölenlerin son anlarında onlara huzur verebileceği bir bakım evinde işe girer.