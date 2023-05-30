İMDb puanladı! En iyi 10 korku filmi
En fazla tecih edilen film türleri arasında olan korku filmleri, IMDb'de en yüksek sıralamada bulunanları göre sizler için listeledik. İşte IMDb puanı yüksek en iyi korku filmleri...
Sinemaseverler, izleme listenizde korku filmi olsun istiyorsanız bu liste tam size. Heyecanın bol olduğu tüm zamanların en iyi korku filmleri, IMDb'ye göre sıralandı. İşte puanı yüksek en iyi korku filmleri...
IT (2017) 7,3
Film, Maine kasabasında yaşayan 7 çocuğun hayatını konu alıyor. Bu 7 arkadaş okullarında dışlanan bir arkadaş grubudur. Ama arkadaşlar hem hayatın zorlukları ile hem de ergenlikle uğraşırken başlarına bir bela gelir. Film, bu beladan kurtulmanın yollarını arayan kardeşlerin macera dolu hikayesini konu alır.
HEREDITARY (2018) 7,3
Graham ailesinin sert maderşahisi olan Ellen öldüğü zaman kızı Annie ve ailesi atalarının giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri şey karanlıklaştıkça aile üyeleri bu mirastan kurtulmak için çabalar.
DOCTOR SLEEP (2019) 7,4
Danny, çocukluğunda yaşadıklarının gölgesinde kalmış ve tramvalarla boğuşmaktan yorgun düşmüş ve alkole bağımlı hale gelmiş bir gençtir. Babasının umutsuzluk, şiddet ve alkolik mirasından kurtulmak için çalışan Danny, New Hampshire kasabasında,ona destek olacak bir grup destek veren bir kuruma yerleşir ve parlama gücü ile ölenlerin son anlarında onlara huzur verebileceği bir bakım evinde işe girer.