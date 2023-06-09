Korku filmi tutkunlarına: İşte IMDb'ye göre en iyi 10 korku filmi

Sinemasever tutkunlarının vazgeçilmezi olan ve en fazla tecih edilen film türleri arasındaki korku filmleri, IMDb'de en yüksek sıralamada yer alanları sizler için derledik. İşte IMDb puanı yüksek en iyi korku filmleri...

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Korku filmi tutkunlarına: İşte IMDb'ye göre en iyi 10 korku filmi - Resim: 1 1 11

Sinemaseverler, izleme listenizde korku filmi olsun istiyorsanız bu liste tam size. Heyecanın bol olduğu tüm zamanların en iyi korku filmleri, IMDb'ye göre sıralandı. İşte puanı yüksek en iyi korku filmleri...

Korku filmi tutkunlarına: İşte IMDb'ye göre en iyi 10 korku filmi - Resim: 2 2 11

IT (2017) 7,3

Film, Maine kasabasında yaşayan 7 çocuğun hayatını konu alıyor. Bu 7 arkadaş okullarında dışlanan bir arkadaş grubudur. Ama arkadaşlar hem hayatın zorlukları ile hem de ergenlikle uğraşırken başlarına bir bela gelir. Film, bu beladan kurtulmanın yollarını arayan kardeşlerin macera dolu hikayesini konu alır.

Korku filmi tutkunlarına: İşte IMDb'ye göre en iyi 10 korku filmi - Resim: 3 3 11

HEREDITARY (2018) 7,3

Graham ailesinin sert maderşahisi olan Ellen öldüğü zaman kızı Annie ve ailesi atalarının giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri şey karanlıklaştıkça aile üyeleri bu mirastan kurtulmak için çabalar. 

Korku filmi tutkunlarına: İşte IMDb'ye göre en iyi 10 korku filmi - Resim: 4 4 11

DOCTOR SLEEP (2019) 7,4

Danny, çocukluğunda yaşadıklarının gölgesinde kalmış ve tramvalarla boğuşmaktan yorgun düşmüş ve alkole bağımlı hale gelmiş bir gençtir. Babasının umutsuzluk, şiddet ve alkolik mirasından kurtulmak için çalışan Danny, New Hampshire kasabasında,ona destek olacak bir grup destek veren bir kuruma yerleşir ve parlama gücü ile ölenlerin son anlarında onlara huzur verebileceği bir bakım evinde işe girer. 