IMDB'ye göre en iyi Türk filmleri arasında bulunan 10 filmi derledik. Filmseverlerin merak ettiği en iyi türk filmleri hangileri sorusunu da bu liste üzerinden cevapladık. IMDB puanlarıyla belirlenen bu filmler arasında hangisi ilk sırada yer alıyor? İşte listenin ayrıntıları...

EN İYİ TÜRK FİLMLERİ

En iyi Türk filmleri

1. Dağ 2 (2016)

2. Hababam Sınıfı (1975)

3. Babam ve Oğlum (2005)

4. Eşkıya (1996)

5. Tosun Pasa (1976)

6. Hababam Sinifi Sinifta Kaldi (1975)

7. Süt Kardeşler (1976)

8. Hababam Sinifi Uyaniyor (1977)

9. Şaban Oğlu Şaban (1977)

10. Ayla (2017)