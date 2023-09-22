IMDB'ye göre en iyi Türk filmleri

IMD'ye göre seçilen en iyi Türk filmleri listesi filmseverlerin ilgisini çekiyor. Peki IMDB'ye göre en iyi Türk filmleri hangileri? IMDB'de yer alan en iyi Türk filmleri arasından kaçını izlediniz? İşte merak edilen o filmler...

IMDB'ye göre en iyi Türk filmleri
IMDB'ye göre en iyi Türk filmleri
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IMDB'ye göre en iyi Türk filmleri arasında bulunan 10 filmi derledik. Filmseverlerin merak ettiği en iyi türk filmleri hangileri sorusunu da bu liste üzerinden cevapladık. IMDB puanlarıyla belirlenen bu filmler arasında hangisi ilk sırada yer alıyor? İşte listenin ayrıntıları...

EN İYİ TÜRK FİLMLERİ

En iyi Türk filmleri

En iyi Türk filmleri

1. Dağ 2 (2016)

2. Hababam Sınıfı (1975)

3. Babam ve Oğlum (2005)

4. Eşkıya (1996)

5. Tosun Pasa (1976)

6. Hababam Sinifi Sinifta Kaldi (1975)

7. Süt Kardeşler (1976)

8. Hababam Sinifi Uyaniyor (1977)

9. Şaban Oğlu Şaban (1977)

10. Ayla (2017) 

IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmleriIMDB'ye göre dünyanın en iyi filmleriKültür Sanat
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