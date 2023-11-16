İnegöl Belediyesi’nden Çocuklara Çömlek Atölyesi Etkinliği

İnegöl Belediyesi, 2023-2024 ara tatil dönemi için çocukların keyifli vakit geçirmesi için Çömlek Atölyesi etkinliği düzenledi. Minikler etkinliğe yoğun ilgi...

İnegöl Belediyesi’nden Çocuklara Çömlek Atölyesi Etkinliği
İnegöl Belediyesi Miniklere Çömlek Atölyesi Düzenledi

İnegöl Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların keyifli zaman geçirmesi adına Çocuk Çömlek Atölyesi etkinliği düzenledi. Küçük sanatçılara kendi elleriyle yaptıkları çömlekler hediye edildi.
Şehirde yaşayan her yaştan bireye hizmet düsturuyla hareket eden İnegöl Belediyesi, ara tatil döneminde çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Çocukların tatil sürecini daha verimli geçirmeleri ve bu süreci keyifli hale getirmek adına “Çocuk Çömlek Atölyesi” etkinliği gerçekleştirildi. Bugün 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik iki ayrı seansta yapılan etkinliğe, İnegöllü miniklerin ilgisi yoğun oldu.

Minikler Maharetlerini Sergiledi

Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar nezaretinde yapılan etkinlik sabah 10.00’da başladı. İlk seans 12.00’da sona erdi. İkinci seans ise 13.00-16.00 arasında gerçekleştirildi. Burada küçük sanatçılar, Çömlek Ustası Salim Yaşar gözetiminde kendi çömleklerini yaptılar. Etkinlik sırasında çömlek yapımının inceliklerini ustasından öğrenen minikler, toprağa şekil verirken de maharetlerini sergilediler. Onlarca çocuğun katıldığı çömlek atölyesi etkinliği sonunda, çocuklara kendi yaptıkları çömlekler de günün anısına hediye edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# eğitim # inegöl belediyesi
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