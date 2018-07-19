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Inna, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu

Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, hayranlarıyla buluştu. Gerçek adı Elena Alexandra Apostoleanu olan genç sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Inna, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu

Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, hayranlarıyla buluştu.

Gerçek adı Elena Alexandra Apostoleanu olan genç sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Kendisini izlemeye gelenleri Türkçe, "Teşekkürler ve seni çok seviyorum." sözleriyle selamlayan Inna, "Nasılsınız Türkiye. Bir yıl sonra yeniden İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir burası. Aslına bakarsanız dünyanın en iyi ilk üç şehrinden biri İstanbul. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük onur duydum. Gelin bu gece büyük bir parti yapalım." dedi.



Inna, konserde Ajda Pekkan'ın söylediği "Yaz yaz yaz" adlı şarkısını Türkçe yorumlayarak dikkati çekerken, "Bu şarkı benim değil. Bu şarkıyı söylememe izin veren sanatçıya öncelikle teşekkür ederim. Bu şarkıyı iki saatte öğrendiğimi bilmenizi isterim ve gerçekten bu şarkıyı çok sevdim." diye konuştu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, aralarında "Nirvana", "Gimme Gimme", "Yalla", "Bad Boys", "Heaven" ve "India" adlı şarkılarının da bulunduğu repertuvarı yorumladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #inna #Harbiye
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