Kazak yönetmen Ardak Amirkulov, uluslararası alanda büyük başarılara imza atan senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a hayranlığını dile getirdi.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Elveda Gülsarı" kitabını beyaz perdeye uyarlayan Kazak yönetmen Ardak Amirkulov, uluslararası alanda büyük başarılara imza atan ve çok sayıda ödül kazanan senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın çok büyük ve iyi bir sinemacı olduğunu söyledi.



"Elveda Gülsarı", "Abai" ve "Gibel Otrara"nın da aralarında olduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini üstlenen Amirkulov, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali için geldiği kentte, Türk ve dünya sinemasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, tanınmış senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a hayranlığını dile getirdi.



Amirkulov, ilk kez geldiği Türkiye'den çok etkilendiğini belirterek festivalin son derece güzel ve faydalı geçtiğini ifade etti.



Türkiye'de, özellikle yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı ve filmlerini yakından takip ettiğini aktaran Amirkulov, "Nuri Bilge Ceylan çok büyük ve iyi bir sinemacı. Çevreyi ele alma konusunda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ceylan, doğayla ilgili bir eser çıkarabilme konusunda çok başarılı. Sadece anlatma değil aynı zamanda estetiğe de çok fazla önem verdiği için çok beğeniyorum. Estetiği doğayla iç içe işlediği için çok başarılı. İnsan doğasını çok derinden işliyor." diye konuştu.



"Olduğu gibi göstermede son derece başarılı"



Amirkulov, Ceylan'ın "Bir zamanlar Anadolu'da" ve "Kış uykusu" filmlerini izlediğini ve çok beğendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ahlat Ağacı filmini ise henüz izleyemedim. Onun da diğer filmleri gibi olacağından eminim. Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği 'Bir Zamanlar Anadolu'da' ve 'Kış Uykusu' filmlerine bakarak bile Türkiye'nin çok iyi bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Ceylan, sadece Türk insanın yapısını değil dünya insanının da yapısını çok iyi biliyor. Filmlerinde kullandığı unsurların Japonya'ya, Çin'e çok yakın olduğunu, oraların da estetiğini iyi bildiğini düşünüyorum. Ayrıca Ceylan, bir şeyleri abartma yerine olduğu gibi gösterme konusunda da son derece başarılı."



"Oscar için film çekmiyoruz"



Amirkulov, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Ahlat Ağacı"nın 91. Akademi Ödüllerinde (Oscar) Türkiye'nin adayı olarak belirlenmesine ilişkin ise "Oscar Amerika için önemli. Bizler için Oscar çok da önemli bir şey değil. Oscar, kendini öne çıkarmak için verilen bir ödül. Biz Oscar için film çekmiyoruz. Oscar'ı isteyenler Amerikan tarzı ülkeler. Bence Oscar ödülü alanların çok iyi film çektiğini düşünmüyorum. Eğer çekilen iyi bir filmi çoğu insan izlemişse o zaman onlar onu çok da iyi anlamamışlar demektir. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini beğendiğim için izledim. Ben iyi veya kötü filmi Oscar ile belirlemem." değerlendirmesinde bulundu.

