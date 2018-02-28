Rus sanatçı Lapitskaya'nın ipek üzerine yaptığı İstanbul resimlerinin de yer aldığı eserleri, 8 Mart'a kadar İstanbul Maçka La Visione Art Gallery'de görülebilecek.

Ressam Anastasiya Lapitskaya'nın ilk solo sergisi, İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Maçka La Visione Art Gallery'de izlenime açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Lapitskaya, İstanbul'da ilk kez bir solo sergi açtığını söyledi.

Rus ressam Lapitskaya, sergide 23 resmin yer aldığını belirterek, "Sergide İstanbul'dan etkilenerek yaptığım eserlerle ile diğerleri aslında benim iç dünyamı, hislerimi anlatıyor." dedi.

Eserlerinde tuval olarak saf ipek ve koton kumaş kullandığına işaret eden Lapitskaya, malzeme olarak bal mumu ve çeşitli boyalar kullandığını aktardı.



"İstanbul'da ayrı bir ilham alıyorum"

Genç sanatçı, İstanbul'u çok sevdiğini dile getirerek, "İstanbul'da ayrı bir ilham alıyorum ve bu ilhamı, daha iyi bir sanatçı olma yolunda kendime bir perspektif olarak görüyorum. Ayrıca Türkiye'de eserlerimde kullandığım teknik çok ilginç bulunuyor, sanatseverler çok beğeniyorlar ve bu bakımdan çok destek oluyorlar bana. Tekniğim ilgi çekici bir teknik, o yüzden de çalışmalarıma burada devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarına da değinen Anastasiya Lapitskaya, şunları kaydetti:

"Ben daha üniversite yıllarında resim yaparken, eserlerimde sadece gerçeği anlatmak istemiyordum. Daha farklı malzemelerle çalışarak yeni teknikler bulmak istiyordum. Önüme büyük ve zor hedefler koymaya çalışıyorum ve bu hedeflerimi de başarmak istiyorum. Bence hedef ne kadar zor olursa, o kadar iyi bir sanatçı olursun ve bana göre çok iyi eserler ortaya çıkarabilirsin."



Sergi, 8 Mart'a kadar görülebilecek.

Kaynak: