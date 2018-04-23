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İpek Yolunda sanat ve diyalog

İpekyolu üzerindeki tarihi binalar Çinli Ressam Wang Lei'nin resimlerinde hayat buluyor. Wang Lei, "İpek Yolunda Sanat ve Diyalog" projesi kapsamında tarihi İpek Yolu üzerindeki tarihi eserleri ve insanları resmediyor.

İpek Yolunda sanat ve diyalog
Çinli ressam Wang Lei, "İpek Yolunda Sanat ve Diyalog" projesi kapsamında, tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkeleri gezerek insan portrelerini ve tarihi eserleri resmediyor. 

Çin ve Türk hükümetleri tarafından desteklenen proje 2015 yılında başlatıldı. Proje kapsamında  daha önce Çin, Özbekistan ve İran'a giden Wang Lei, bir süredir Türkiye'de.  

Ankara, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'deki çalışmalarının ardından Safranbolu'ya  gelen ressam Lei, burada insan portreleri ve tarihi yapılardan oluşan 20 resim çizdi.

Lei, 4 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını Safranbolu'da tamamlayıp, gelecek mayıs ayında Pekin, kasım ayında ise Ankara'da sergi açmayı planlıyor. 


ulusal.com.tr
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