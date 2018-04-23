Çinli ressam Wang Lei, "İpek Yolunda Sanat ve Diyalog" projesi kapsamında, tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkeleri gezerek insan portrelerini ve tarihi eserleri resmediyor.
Çin ve Türk hükümetleri tarafından desteklenen proje 2015 yılında başlatıldı. Proje kapsamında daha önce Çin, Özbekistan ve İran'a giden Wang Lei, bir süredir Türkiye'de.
Ankara, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'deki çalışmalarının ardından Safranbolu'ya gelen ressam Lei, burada insan portreleri ve tarihi yapılardan oluşan 20 resim çizdi.
Lei, 4 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını Safranbolu'da tamamlayıp, gelecek mayıs ayında Pekin, kasım ayında ise Ankara'da sergi açmayı planlıyor.
ulusal.com.tr
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