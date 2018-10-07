Klasik müzik, caz, dans, şiir... Anlayacağınız "İş'in içinde sanat var". İş Sanat'ın yeni sezonu 8 Kasım'da başlıyor. Biletleri ise 8 Ekim'de satışa sunulacak.

Dünyanın en köklü orkestraları, müzik dünyasının ünlü solistleri, edebiyat, müzik, dans ve daha niceleri... İş Sanat'ın yeni sezonu 8 Kasım'da başlıyor.



İş Sanat, sanatseverlere 19’uncu kez “Merhaba” diyecek. Yeni sezon açılışı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle yapılacak.



Klasik müziğin genç yıldızları, en seçkin keman, mandolin sanatçıları, solistler, müzik uzmanları ve orkestralar bu etkinlikte buluşuyor.



Her zevke hitap eden programda, Türkiye’nin en sevilen sanatçıları da özgün projelerde buluşuyor.



İş Sanat'ta çocuklar içinde birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler yer alacak. İş Sanat, çocuklara sanat, müzik ve bilimle ilgili yeni bilgiler öğretecek.



Konserlerin biletleri, 8 Ekim’den itibaren satışa sunulacak.



ulusal.com.tr