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İskelede konser

İzmir’de konservatuar ve müzik bölümü öğrencileri toplu taşıma duraklarında konserler veriyor. Genç müzisyenler dün akşam vapur bekleyen İzmirlilerin kulaklarının pasını sildi.

İskelede konser

Toplu ulaşım araçlarını kullanan İzmirliler, zaman zaman güzel sürprizlerle karşılaşıyor.

Konservatuvar ve müzik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, "Kısa Bir Mola" sloganıyla akşam işten çıkan İzmirlilere müzik ziyafeti veriyor.

Dün akşam Alsancak İskelesi'nde keman, yan flüt ve fagot sesleri yükseldi. Günün yorgunluğu ile evlerine dönmek üzere iskeleye gelen yolcular, canlı müzik eşliğinde zamanın nasıl geçtiğini unuttu.

Yolcular için vapuru beklemek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

Genç Sahne etkinliği kapsamında daha önce de Bornova Metro İstasyonu, Bostanlı İskelesi, Karşıyaka ve Şirinyer İZBAN istasyonlarında konservatuar öğrencileri konserler vermişti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #izmir
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