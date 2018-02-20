Mersin’in Akdeniz ilçesinde yaşayan İsmail Görüştü, 40 yıldır eski eşya biriktiriyor. Radyolardan, telefonlara, fotoğraflardan dikiş makinesine kadar bir dönemin teknolojisi o evde sergileniyor. Bu özel koleksiyonun sahibi olan Görüştü, evinin kapılarını Ulusal Kanal’a açtı.

Bu evin her köşesi sizi alıp geçmişe götürüyor.



20.yüzyılda hayatın vazgeçilmezi olan cihazlar sizi zaman yolculuğuna çıkarıyor.



Ev, adeta teknoloji müzesi gibi. Eski radyolar, telefonlar, fotoğraf makineleri, plakçalarlar ve daha birçok teknolojik aletin gelişim burada gözlenebiliyor.



İsmail Görüştü tarih kokan evinin kapılarını Ulusal Kanal'a açtı. 40 yıldır bu eşyaların izinde yaşıyor. Nerede eskiye dair bir şey görse hemen onu, o eşsiz koleksiyonuna ekliyor.



Odaların birinde 1920’ler diğerinde 1930’lar canlanıyor.



Görüştü’nün bir de maket araba koleksiyonu var. Yalnızca bu arabaları toplamak bile 15 yılını almış.



Görüştü, gelecekte bu koleksiyonun müzede sergilenmesini istiyor.





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