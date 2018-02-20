Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Beşiktaş turu mucizelere bıraktı
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Doğu Perinçek'ten kritik Afrin uyarısı
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler
Suriye milis güçlerinin Afrin'e girişinden ilk görüntüler

İsmail Görüştü, 40 yıldır eski eşya biriktiriyor

Mersin’in Akdeniz ilçesinde yaşayan İsmail Görüştü, 40 yıldır eski eşya biriktiriyor. Radyolardan, telefonlara, fotoğraflardan dikiş makinesine kadar bir dönemin teknolojisi o evde sergileniyor. Bu özel koleksiyonun sahibi olan Görüştü, evinin kapılarını Ulusal Kanal’a açtı.

İsmail Görüştü, 40 yıldır eski eşya biriktiriyor

Bu evin her köşesi sizi alıp geçmişe götürüyor. 

20.yüzyılda hayatın vazgeçilmezi olan cihazlar sizi zaman yolculuğuna çıkarıyor. 

Ev, adeta teknoloji müzesi gibi. Eski radyolar, telefonlar, fotoğraf makineleri, plakçalarlar ve daha birçok teknolojik aletin gelişim burada gözlenebiliyor.  

İsmail Görüştü tarih kokan evinin kapılarını Ulusal Kanal'a açtı. 40 yıldır bu eşyaların izinde yaşıyor. Nerede eskiye dair bir şey görse hemen onu, o eşsiz koleksiyonuna ekliyor.

Odaların birinde 1920’ler diğerinde 1930’lar canlanıyor.

Görüştü’nün bir de maket araba koleksiyonu var. Yalnızca bu arabaları toplamak bile 15 yılını almış.

Görüştü, gelecekte bu koleksiyonun müzede sergilenmesini istiyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.