Isparta'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık Sidamara lahitinin bir parçasını satmak isteyen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuleönü beldesinde şüpheli M.D'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri 700 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.



Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.D. ile satışa aracılık eden Y.D, B.A. ve O.A'yı yakaladı.



Yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık, 90 santimetre boyutunda, 70 santimetre ebatında yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Sidamara tipi lahitin bir yüzü ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

