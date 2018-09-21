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İstanbul 4. Tasarım Bineali'ne ev sahipliği yapacak

İstanbul 4'üncü Tasarım Bineali'ne ev sahipliği yapacak. 22 Eylül'de başlayacak binealin bu yıl teması ise "Okullar okulu"

İstanbul 4. Tasarım Bineali'ne ev sahipliği yapacak

4'üncü. İstanbul Tasarım Bienali, başlıyor.  

Okullar Okulu başlığı altında Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen bienal, öğrenmeyle ve tasarımla ilişkimizi sorgulayan pek çok proje ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin açılış resepsiyonu İstanbul Hollanda Konsolosluğu’nda yapıldı. 

Günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular etrafında şekillenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu’nda yer alan altı farklı mekâna yayılıyor. 

Sergilerin yanı sıra birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak bu mekânlar bienalde tasarımla etkileşim halindeki alanlardan birine odaklanan ayrı bir okula dönüşecek.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul bienal
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