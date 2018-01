"Bu alanda çalışan müzisyenlere, birlikte özgün üretimler sergilemek için fırsatlar yaratırken cazın coşkusunu kentin farklı noktalarına, sokaklarına, vapurlarına, parklarına taşıyan festivalimizin çeyrek asrı geride bırakması bize gurur veriyor"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bu yıl 25'inci yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Salon İKSV'de düzenlenen 25'inci yıl toplantısına katılan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festivalin tohumlarının 1980'li yıllarda, İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen caz konserleriyle atıldığını belirterek, "İstanbul Caz Festivali, 1994'te ayrı bir etkinlik olarak yapılanmıştı. O günden bu yana, kentin farklı mekanlarını kullanarak İstanbul'la kenetlenen, seyircisinin yoğun ilgisi ve sevgisiyle büyüyen festivalimizin İstanbul'da caz beğenisinin derinleşmesi açısından da büyük etkileri olduğuna inanıyoruz." dedi.

Eczacıbaşı, festivalin İstanbul izleyicisine dünyanın dört bir yanından usta müzisyenlerle buluşma ve müziğin yeni ufuklarını keşfetme imkanı sunduğunu kaydederek, "Bu alanda çalışan müzisyenlere, birlikte özgün üretimler sergilemek için fırsatlar yaratırken, cazın coşkusunu kentin farklı noktalarına, sokaklarına, vapurlarına, parklarına taşıyan festivalimizin çeyrek asrı geride bırakması bize gurur veriyor." diye konuştu.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner de 25 yıllık bir festivali ortaya çıkartmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın önde gelen sanatçılarının ziyaret haritasında İstanbul varsa bunda bu sene 25'inci yılı birlikte kutladığımız İstanbul Caz Festivali’nin önemli katkısı vardır. Hiçbir kalıcı eser tek bir kişi ya da kurum tarafından gerçekleşmiyor. Tüm bu süreçte birlikte öğrendiğimiz ve çalıştığımız tüm kişiler, 25 yılda emeği geçen tüm İKSV çalışanları, rehberler, prodüksiyon ekibi, müzisyenler, reklamcılar, tasarımcılar, sektör profesyonelleri ve festivali 21 yıldır destekleyerek sürekliliğinin sağlanmasına destek olan Garanti Bankası’na teşekkür ediyorum."



Festival, 5 bin 200'e yakın sanatçı, 730 bine yakın seyirciyi ağırladı

İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin de İKSV'de 20 yılı doldurduğunu söyleyerek, "İstanbul Caz Festivali, geride bıraktığı 24 yılda, 700'den fazla konserde, 5 bin 200'ün üzerinde sanatçı ve 730 bine yakın seyirciyi ağırladı." ifadelerini kullandı.

Festivalle birlikte, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünün, çok sesliliğin ve renkliliğin derin bir şekilde hissettirildiğini kaydeden Opcin, şunları söyledi:

"Bunlardan birisi, oldukça özel bir sene olan 2016 yılında Damon Albarn ile Suriyeli Müzisyenler Orkestrası'nı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde izlediğimiz konserdi. 2017'de ise Basel Rajoub'un konseri. Her iki konserde de özel konuklarımız oldu. Kültür sanata erişimi arttırabildiğimiz bu projeyle hep beraberce müziğin birleştirici gücünü hissettik. Bu eylemlerimiz devam edecek."

İstanbul Caz Festivali’nin başlatılmasına önayak olan İKSV eski Genel Müdürü Melih Fereli ise İstanbul Festivali'nden, 1. İstanbul Caz Festivali'nin nasıl doğduğunu anlattı.

Avustralyalı rock müzisyeni, söz yazarı, besteci ve aktör Nick Cave ile grubu The Bad Seeds, festival kapsamında İstanbul'a konuk olacak. Cave, 10 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak.

Her yıl dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra, yeni yetenekleri de ağırlayan ve 26 Haziran'da başlayacak festival, 17 Temmuz'da sona erecek.