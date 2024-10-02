İstanbul Devlet Tiyatrosu Perdelerini 2 Yeni Oyunla Açtı

Aristophanes'in yazdığı, Azra Erhat ile Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği, yönetmenliği Barış Erdenk tarafından gerçekleştirilen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunlarından Lysistrata 1 Ekim Salı günü saat 20.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ilk gösterimini gerçekleştirdi. Eser, prömiyerinin ardından hafta boyunca aynı sahnede İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında temsillerine devam edecek.

Juan Mayorga'nun yazdığı, Canan Şahin'in çevirdiği ve Yunus Emre Bozdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği bir diğer yeni oyun Ebedi Barış ise yine 1 Ekim Salı günü saat 20.00'de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirci ile buluştu. Oyun, aynı sahnede hafta boyunca İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında temsillerine devam edecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunlarından bir diğeri olan H. Alp Tahmaz'ın yazdığı, Y. Volkan Özgömeç'in yönettiği "Nereye" adlı oyun ise 17 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de prömiyerini gerçekleştirecek.