İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (17 – 22 Aralık 2024)

UÇMAK “HEZARFEN AHMED ÇELEBİ” AKM TİYATRO SALONU’NDA

Bilim insanı Hezarfen'in tutkularını ve yalnızlığını işleyen Ömer Fikret Oyal'ın yazdığı, Hakan Çimenser'in yönettiği 2 perdelik Uçmak: "Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu, bu hafta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda seyirci karşısında olacak.

OTOBAN KÖPEKLERİ MECİDİYEKÖY BÜYÜK SAHNE’DE

Türk tiyatrosu ve edebiyatının yeni ve özgün distopik örneği, Dilan Demirel'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönetmenliğini üstlendiği Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı "Otoban Köpekleri" bu hafta İstanbullu tiyatroseverle buluşuyor.

Bu keyifli oyunu bu hafta Salı gününde Cumartesi gününe kadar Mecidiyeköy Büyük Sahneden izleyebilirsiniz.

EBEDİ BARIŞ ÜSKÜDAR TEKEL SAHNESİ’NDE

Juan Mayorga'nun yazdığı, Canan Şahin'in çevirdiği ve Yunus Emre Bozdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunlarından Ebedi Barış, 1 Ekim'de Üsküdar Tekel Sahnesindeki prömiyerinin ardından bu hafta da aynı salonda izleyicilerin karşısında olacak.

Alp Ünsal, Doruk Nalbantoğlu, Emin Gürsoy, Fatih Topçuoğlu ve Murat Yatman'ın başrollerini paylaştığı bu sürükleyici oyunu Salı gününden Pazar gününe kadar Üsküdar Tekel Sahnesinde izleyebilirsiniz.

MERAKLISI İÇİN “ÖYLE BİR HİKAYE” MECİDİYEKÖY STÜDYO SAHNE’DE

Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız.

Ozan Uçar'ın yönettiği ve Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede izlenebilir.

ÇARPIŞMA ÜSKÜDAR STÜDYO SAHNE’DE

Müge Oskay'ın yazdığı ve Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği Çarpışma oyunu bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede seyirci ile buluşuyor. Orkestrada zil çalan bir müzisyenin, eski karısı ve çocuğunu davet ettiği bir konseri sırasında yaşadığı iç hesaplaşmaların anlatıldığı ve Devlet Tiyatroları, İstanbul 2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında prömiyerini yapan oyun temsilerine devam ediyor.

Afife Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayı Can Atak’ın tek kişilik müthiş performansını bu hafta Üsküdar'da izleyebilirsiniz.

IŞILTILI HAŞERAT GARİBALDİ SAHNESİ’NDE

İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunlarından Işıltılı Haşerat Üsküdar Stüdyo Sahnede prömiyerinin ardın bu hafta temsillerine Garibaldi Sahnesinde devam ediyor. Yeni doğacak çocukları için iyi bir gelecek planlayan Ollie ve Jill çifti, bir gün evlerine gelen bir mektup ile tek bir kuruş ödemeden ev sahibi olacaklarının haberini alırlar.

Gelen bu haber karşısında evin eksiklerini tamamlamaya çalışan çiftin maceralarını anlatan, doyumsuzluğu ve tüketim kültürünü seyirciyle yüzleştiren ve siz olsaydınız ne yapardınız? sorusunu soran oyunu bu hafta Perşembe'den Pazar'a Garibaldi Sahnesinde izleyebilirsiniz.

KIRMIZI KÜRE MECİDİYEKÖY BÜYÜK SAHNE’DE

Pınar Akkuzu'nun yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği ve geçtiğimiz sezon prömiyer yaparak minik izleyicilerimizle buluşan Kırmızı Küre adlı çocuk oyunu bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahnede temsillerine devam ediyor.

Yaşama ve dünyaya karşı oldukça meraklı bir kız çocuğu olan Ester'in kırmızı bir küre ile karşılaşması ile gerçekleşen olayların anlatıldığı oyunu bu hafta 22 Aralık Pazar günü günü saat 14.00'te Mecidiyeköy Büyük Sahnede izleyebilirsiniz.

MASAL YOLU TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Gökçe Kurt Elitez'in uyarlayıp yönettiği, dünya masallarından anonim eserlerle hazırlanan “Masal Yolu” çocuk oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularının performansıyla bu hafta ücretsiz olarak Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde minik seyircilerimizle buluşuyor.

Dekor tasarımını Nur Sinem Mete'nin, kostüm tasarımını Dilek Kaplan'ın, ışık tasarımını Önder Ay'ın, dramaturgisini Günay Ertekin'in, müziklerini Alev Çatıklar'ın, koreografisini Evrim Akyay'ın ve asistanlığını Doruk Ordu'nun üstlendiği bu keyifli çocuk oyununu bu hafta 18 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde izleyebilirsiniz.