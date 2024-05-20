İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (21 Mayıs – 5 Mayıs 2024)

Tamamen Doluyuz Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de

Sam, konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir gençtir. Kendi alanında iş bulamadığı için, şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almaktır.

Ancak hali hazırda, çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir? Elif Erdal'ın yönettiği ve Efe Erkekli'nin oynadığı bu keyifli oyunu bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahnesi'nde izleyebilirsiniz.

İzafiyet Mecidiyeköy Büyük Sahne'de

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı İzafiyet bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de İstanbullu sanatseverle buluşuyor. Kapalı gişe oyunda, Daha önce "Gidion'un Düğümü" oyununu hem çeviren hem de yöneten Buğra Koçtepe, İzafiyet oyununun da hem çevirmeni, hem yönetmeni, hem de Albert Einstein'a hayat veren oyuncusu.

İzleyicinin neredeyse karşısında gerçek bir Einstein görmesini sağlayan Koçtepe, başarılı oyunculuğuyla seyirciyi büyülüyor. Oyundaki bir diğer karakter olan Margaret'i ise başarılı oyuncu Pınar Gün Topçu canlandırıyor. Oyunda Albert Einstein'in sağ kolu olan Bayan Dukas'a ise Buket Türkyılmaz İnger hayat veriyor.

Acâibü’l Temâşa Üsküdar Tekel Sahne'de

Oğuz Utku Güneş’in yazıp yönettiği Acâibü’l Temâşa oyunu bu hafta 15 Mayıs’taki prömiyerinin ardından bu hafta yine Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyirci ile buluşmaya devam ediyor.

Acâibü’l Temâşa’da, Dekor Tasarımı Aytuğ Dereli'ye Kostüm Tasarımı Dilek Kaplan'a, Işık Tasarımı Ayşe Ayter'e, Müzik ve Koreografi Vehbi Can Uyaroğlu'na, Kukla Tasarım Cansu Akdeniz'e, Kaligrafi Mehmet Kemal Şahinboy'a ,Video Tasarım Murat Soner'e, oyunun Yönetmen Yardımcılıkları Zuhal Acar, Ferhat Işıktaş, Tunca Soysal ile Emre Çebi'ye ve oyunun Asistanlıkları Arzu Daştan Mutlu ve Gökhan Efe Şenyapar'a ait. Oyuncu kadrosunda ise Özge Arslan, Melina Özprodomos, Abdurrahman Merallı, Bucan Ekin Şimşek, Emre Çebi, Abdulselam Toğ ve Koray Atak’ın yer alıyor.

Bay Z. Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Bülent Usta tarafından kaleme alınan oyunda, karakterlere Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar hayat veriyor.

Yönetmenliğini Ali Atilla Şendil'in yaptığı oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımı ise Önder Ay'a ait. "Bay Z", bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahne'de seyredilebilir.

Haftanın Çocuk Oyunu

Park Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Candan Seda Balaban'ın Özge Midilli ile birlikte yazdığı, yine Candan Seda Balaban'ın yönettiği çocuk oyunu Park bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde minik seyircilerimizle buluşuyor.