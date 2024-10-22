İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Bu Hafta (22 Ekim – 27 Ekim 2024)

NEREYE MECİDİYEKÖY BÜYÜK SAHNE’DE

H. Alp Tahmaz’ın yazdığı, rejisörlüğü Y. Volkan Özgömeç tarafından gerçekleştirilen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunlarından Nereye adlı oyun, 17 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ilk gösteriminin ardından temsillerine aynı sahnede devam ediyor.

Savaşın, terörün ve ekonomik krizin kıskacında ezilmekte olan az gelişmiş ülke insanlarının, kaçak göçmen olarak zengin batı ülkelerine giderken yaşadıkları olayları anlatan trajikomik bir yol hikâyesinin anlatıldığı oyunu bu hafta da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izleyebilirsiniz.

BİR PİCASSO MECİDİYEKÖY STÜDYO SAHNE’DE

Nazi işgali altındaki Fransa’da yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen sorgulamalar-çatışmalar hesaplaşmaların anlatılıyor.

Bir Picasso adlı oyun bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de olacak.

ACÂİBÜ’L TEMÂŞA ÜSKÜDAR TEKEL SAHNESİ’NDE

15 Mayıs'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde seyirci ile buluşan Oğuz Utku Güneş’in yazıp yönettiği ü’l Temâşa oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerindeki temsillerine bu sezonda da devam ediyor.

Acâibü’l Temâşa’da, Dekor Tasarımı Aytuğ Dereli'ye Kostüm Tasarımı Dilek Kaplan'a, Işık Tasarımı Ayşe Ayter'e, Müzik ve Koreografi Vehbi Can Uyaroğlu'na, Kukla Tasarım Cansu Akdeniz'e, Kaligrafi Mehmet Kemal Şahinboy'a ,Video Tasarım Murat Soner'e, oyunun Yönetmen Yardımcılıkları Zuhal Acar, Ferhat Işıktaş, Tunca Soysal ile Emre Çebi'ye ve oyunun Asistanlıkları Arzu Daştan Mutlu ve Gökhan Efe Şenyapar'a ait. Oyuncu kadrosunda ise Özge Arslan, Melina Özprodomos, Abdurrahman Merallı, Bucan Ekin Şimşek, Emre Çebi, Abdulselam Toğ ve Koray Atak’ın yer aldığı oyun bu hafta Üsküdar Tekel Sahnesinde izleyebilirsiniz.

FRANKENSTEİN (32 KISIM TEKMİLİ BİRDEN) KÜÇÜKÇEKMECE CENNET KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden) Cennet Kültür Merkezinde seyirci ile buluşuyor. Sebastian Seidel'in yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği, Mine Tüfekçioğlu'nun yönettiği bu klasik oyunda karakterlere Salih Bayraktar ve Levent Aras hayat veriyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen'in, ışık tasarımını Akın Yılmaz'ın, müziklerini Ozan Demir'in, hareket düzenini Ali Ertekin ve yönetmen yardımcılıklarını Doruk Ordu ile Bilal Ercan'ın yaptığı bu klasik bir korku hikayesi, korkunç bir komedi ile bu hafta Cennet Kültür Merkezinde izlenebilir.

KENDİ GÖK KUBBEMİZ ÜSKÜDAR STÜDYO SAHNE’DE

Kendi Gök Kubbemiz’de Yahya Kemal'in dizelerinde hayat bulan eski ve yeni, doğu ve batı, vatan ve İstanbul sevgisi ve insana dair her tür özlem, aşk ve ölüm temaları ile geçmişe bir yolculuk yapılıyor.

Bu yolculuğa bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede tanık olabilirsiniz.

SANAT (DİYARBAKIR DT) GARİBALDİ SAHNESİNDE VE TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Yasmina Reza'nın yazdığı, Yılmaz Onay'ın çevirdi ve yönetmenliği Fatih Topçuoğlu tarafından gerçekleştirilen Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yapımı Sanat bu hafta Garibaldi Sahnesinde ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde İstanbullu seyircilerle buluşacak.

Üç arkadaşın boş, beyaz bir tablo üzerinden arkadaşlıklarını masaya yatırmalarını ele alan oyunda M. Furkan Dikici, Acar Çakmakçılar ve Şamil Kankul rol alıyor.