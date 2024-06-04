İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (4 Haziran – 9 Haziran 2024)

Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) Mecidiyeköy Büyük Sahne’de



Eberhard Streul'un yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği, Ali İpin'in yönettiği ve Murat Karasu ile Özge Özdemir'in oyuncu olarak yer alıyor.

Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne’de izlenebilir.

Çarpışma Üsküdar Stüdyo Sahne’de

Müge Oskay'ın yazdığı ve Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği Çarpışma oyunu bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede seyirci ile buluşuyor. Orkestrada zil çalan bir müzisyenin, eski karısı ve çocuğunu davet ettiği bir konseri sırasında yaşadığı iç hesaplaşmaların anlatıldığı ve Devlet Tiyatroları, İstanbul 2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında prömiyerini yapan oyun temsilerine devam ediyor.

Afife Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayı Can Atak’ın tek kişilik müthiş performansını bu hafta Üsküdar'da izleyebilirsiniz.

Babamın Kelimeleriyle Üsküdar Tekel Sahnesi’nde

Justin Young'ın yazdığı, Eylül Aktürk'ün çevirdiği ve Şamil Kafkas'ın yönettiği Demans hastası bir babanın harap olmuş zihninden seyrettiğimiz bu hikayesinin anlatıldığı Babamın Kelimeleriyle oyununun, dekor tasarımı Aytuğ Dereli'ye, kostüm tasarımı Selin Ölçen'e Işık Tasarımı Önder Arık'a, oyun müzikleri Levon Eroyan'a, yönetmen yardımcılığı Kerim Altınbaşak'a ve oyunun asistanlıkları ise Tılsım Tüfekçioğlu, Ayça Güngör Aşık'a ait.

Oyunda karakterlere ise Nışan Şirinyan, Kerim Altınbaşak ile Gülizar Oltulu hayat veriyor. Bu keyifli oyun Mecidiyeköy Stüdyo Sahnedeki prömiyerinin ardından temsillerine Üsküdar Tekel Sahnesinde devam ediyor.

Kırmızı Küre Üsküdar Tekel Sahnesi’nde



Pınar Akkuzu'nun yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği ve 21 Ocak 2024 Pazar günü prömiyer yaparak minik izleyicilerimizle buluşan Kırmızı Küre adlı çocuk oyunu bu hafta Üsküdar Tekel Sahnesinde temsillerine devam ediyor. Yaşama ve dünyaya karşı oldukça meraklı bir kız çocuğu olan Ester'in kırmızı bir küre ile karşılaşması ile gerçekleşen olayların anlatıldığı oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete'ye, kostüm tasarımı Dilek Kaplan'a, ışık tasarımı Önder Ay'a, müzik direktörlüğü İlkay Nişancı'ya, koreografisi Büşra Firidin'e, oyunun animasyonları Muhammed Ali Üzen'e, oyunun illüstrasyonları Senta Urgan’a ve yönetmen yardımcılıkları da Ceren Narinoğlu ile Ece Sarıçoban'a ait.

Oyunda karakterlere ise Çiğdem Aygün, Cansın Işık, Demet Ergün, Özen Çağla Akın, Yasemin Taş, Adem Yıldırım, Ferhat Işıktaş hayat veriyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu olarak çocuk oyunlarına yeni bir bakış getirmek maksadıyla çocuk tiyatrosu uzmanı Doç Dr. Fatma Keçeli de çocuk oyunununda danışman olarak yer alıyor. Bu keyifli eğlenceli çocuk oyununu bu hafta 8 ve 9 Haziranda Üsküdar Tekel Sahnesinde izleyebilirsiniz.

Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam Mecidiyeköy Büyük Sahne’de

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Matei Visniec'in yazdığı, Burak Üzen'in çevirdiği Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam, Elif Erdal rejisiyle sahnede olacak. Oyun 8 ve 9 Haziran'da Cumartesi günü Mecidiyeköy Büyük Sahne’den minik tiyatroseverlerle buluşuyor.

Park Üsküdar Stüdyo Sahne’de

Candan Seda Balaban'ın Özge Midilli ile birlikte yazdığı, yine Candan Seda Balaban'ın yönettiği çocuk oyunu Park bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde minik seyircilerimizle buluşuyor.