İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (5– 10 Kasım 2024)

KAPILARIN DIŞINDA MECİDİYEKÖY BÜYÜK SAHNE’DE

Wolfgang Borchert yazdığı, Behçet Necatigil'in dilimize kazandırdığı ve yönetmenliği Volkan M. Sarıöz tarafından gerçekleştirilen İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Rus cephesinden sakat bir bacak ve paramparça bir zihinle yurduna dönen askerin öyküsü anlatılıyor.

Geçmişin bütün kayıplarıyla çaresizlik, umutsuzluk içinde kentine, toplumuna yabancı, yapayalnız bir halde, kapıların dışında kalan Alman Asker Beckmann'ın hikayesinin anlatıldığı İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunlarından "Kapıların Dışında" bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyirci karşısında olacak.

BİR NEFES DEDE KORKUT MECİDİYEKÖY STÜDYO SAHNE’DE

Gökçe Kurt Elitez’in derleyip yönettiği Bir Nefes Dede Korkut, Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikâyelerini İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarının yorumlarıyla yüz yıllar öncesinden sahneye taşınıyor.

Bu keyifli oyunu, bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede izleyebilirsiniz.

HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ GARİBALDİ SAHNESİ'NDE

ABD'li yazar Neil Labute'un modern zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yaklaşımlarla kaleme aldığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirisini yaptığı "Ölüler Diyarı", "Bir Mutluluk Anı" ve "Karmakarışık" adlı üç kısa oyunundan oluşuyor.

Her Şey Yolundaymış Gibi, Dilek Güven rejisiyle bu hafta Garibaldi Sahnesinde olacak.

Haftanın Çocuk Oyunları;

MASAL YOLU MECİDİYEKÖY BÜYÜK SAHNE’DE

Gökçe Kurt Elitez'in uyarlayıp yönettiği, dünya masallarından anonim eserlerle hazırlanan “Masal Yolu” çocuk oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularının performansıyla bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de seyirci ile buluşuyor.

Dekor tasarımını Nur Sinem Mete'nin, kostüm tasarımını Dilek Kaplan'ın, ışık tasarımını Önder Ay'ın, dramaturgisini Günay Ertekin'in, müziklerini Alev Çatıklar'ın, koreografisini Evrim Akyay'ın ve asistanlığını Doruk Ordu'nun üstlendiği bu keyifli çocuk oyununu bu hafta 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izleyebilirsiniz.

ÇÖP CANAVARI MECİDİYEKÖY STÜDYO SAHNE’DE

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği Çöp Canavarı adlı çocuk oyunu bu hafta 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede minik izleyicilerle buluşuyor.

Hacivat'ın, dostu Karagöz’le balığa çıkması ve çöpçü balığıyla karşılaşmalarıyla gelişen olayların anlatıldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Nur Sinem Mete'ye, ışık tasarımı Rüştü Karabayram'a, kukla tasarımı yine oyunun yönetmen ve yazarı Cengiz Özek'e, yönetmen yardımcılığı İpek Gülbir'e ve oyunun asistanlıkları ise Onur Soysal Pehlivan, Özge Aktaş, Eren Ege Uyanık'a ait. Oyunda oyuncu olarak Onur Soysal Pehlivan, Kamil Gençtürk, Burak Çağlar, Gökçe Kurt Elitez yer alıyor.