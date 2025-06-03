İstanbul Festivali’nde “Yıldızlar Geçidi” Yaşanacak

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen, 2022 yılından bu yana zengin içeriğiyle dünya standartlarında bir yaşam festivali deneyimi sunan İstanbul Festivali, 1 - 17 Ağustos tarihleri arasında, Festival Park Yenikapı’da yüz binlerce ziyaretçiyle buluşacak. Festivalde bu sene DJ Diesel (Shaquille O’Neal) ve Jennifer Lopez gibi dünya yıldızlarının yanı sıra Türkiye’den onlarca sanatçı sahne alacak.

Türkiye’nin erişimi en yüksek festivali olan İstanbul Festivali, 1 - 17 Ağustos tarihleri arasında bu yıl dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festival Park Yenikapı’da tam 17 gün sürecek İstanbul Festivali’nde kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlence alanlarının yanı sıra farklı müzik türlerinden onlarca yerli ve yabancı sanatçı konser verecek.

DJ DİESEL: SHAQUİLLE O’NEAL İLE DEV AÇILIŞ

İstanbul Festivali, bu yıl da festival deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Açılış günü olan 1 Ağustos’ta sadece basketbol sahalarında değil, elektronik müzik sahnesinde de devleşen ve DJ Diesel ismiyle tanınan ünlü basketbolcu Shaquille O’Neal, festivalin en unutulmaz gecelerinden birini yaşatacak. Ardından 2 Ağustos’ta sırasıyla Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos’ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleri gerçekleşecek.

Dünya yıldızlarından Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında muhteşem bir performans sunacak. Devamında 6 Ağustos’ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos’ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 10 Ağustos’ta Buray ve Gülşen sahne alacak. Tarihler 12 Ağustos’u gösterdiğinde, MÜYORBİR 25. Kuruluş Yıl Dönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru, ardı ardına sahne alarak “Rüya Gibi Bir Gece” yaşatacak.

İstanbul Festivali, 14 Ağustos’ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos’ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos’ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek.

YÜZ BİNLERCE TÜKETİCİYLE ETKİLEŞİM İÇİN MARKALARA BENZERSİZ BİR DENEYİM ALANI

Festivalin organizatörü olan Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi’nin CEO’su Özlem Adıgüzel, geçen 3 yılda milyonlarca insana ulaşarak keyifli anlar yaşattıklarının altını çizerek bu sene de festivalin global katılımcı ağını daha da genişletmek, ziyaretçilere sunulan deneyim alanlarını artırmak ve festival atmosferini daha interaktif bir hale getirmek için yoğun bir programda çalıştıklarını ifade etti.

Özlem Adıgüzel, şunları dile getirdi: “Bu sene de farklı yaş ve ilgi alanlarına sahip ziyaretçiler için, heyecan dolu espor turnuvaları, FIBA standartlarında basketbol turnuvaları, yaratıcı çocuk atölyeleri ve benzersiz lezzetlerin yer alacağı deneyim alanları kuracağız.

Özellikle Z kuşağı, genç profesyoneller ve ailelerle iletişim kurmak isteyen markalar için İstanbul Festivali, 17 gün boyunca yüz binlerce tüketiciye dokunma ve deneyim yaratma fırsatı sunacak. Dopdolu bir eğlence dünyasının kapısını, istanbulfestivali.com üzerinden satın alınabilecek 500 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlı biletlerle aralıyoruz. Festivale global sanatçılar eklemek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bu konuda ilerleyen günlerde yeni isimler açıklamayı planlıyoruz.”

Geçen sene 845 binden fazla ziyaretçiye kapılarını açan İstanbul Festivali, bu yıl da 120 bin metrekarelik devasa bir alanda her gün saat 16.00’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.