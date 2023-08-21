İstanbul Modern'de Bu Hafta (21-27 Ağustos)

Nuri Bilge Ceylan: Başka Bir Yerde

"Başka Bir Yerde", Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin yanı sıra, dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği 22 portreden oluşan bir seçkiye yer veriyor.



Boşluğa Dikkat: Açıkhava Sineması

18-25 Ağustos 2023

İstanbul Modern Sinema, yeni projesi Boşluğa Dikkat'in ilk etkinliği olan açıkhava film gösterimlerine bu hafta da devam ediyor. Kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşan programda bu yıl Sundance'de Jüri Büyük Ödülü kazanan Hırçın, Güney Kore'den sürükleyici ve politik bir film olan Sıradaki Kız ve son olarak Arjantin yapımı 1976 gösterilecek.



Sergi Turu

26 Ağustos Cumartesi 13.00-14.00

İstanbul Modern üyeleri, müzenin "Yüzen Adalar" başlıklı dokuzuncu koleksiyon sergisini uzman rehber eşliğinde geziyor.