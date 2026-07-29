İstanbul turizminde ‘Fransız’ etkisi

Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, Fransız markanın küresel rezervasyon ağı sayesinde zorlu geçen 2026 sezonunda uluslararası talebin korunduğunu belirterek, “İstanbul’da turizm beklentilerin gerisinde kalsa da markanın gücünü bu yıl çok daha net hissettik. Bugün otel fiyatları tarihî düşük seviyelerde. İstanbul’un yeniden ivme kazanması için uluslararası etkinliklerin ve yıllık organizasyon takviminin artırılması büyük önem taşıyor.” dedi.

Dünyanın önde gelen konaklama gruplarından Fransız Accor’un 2023 yılında hayata geçirdiği butik otel markası Handwritten Collection, kısa sürede 20 ülkede 50 otele ulaşırken bu başarı hikâyesinin önemli parçalarından biri de İstanbul’daki Levni Istanbul Hotel – Handwritten Collection oldu. Markanın Türkiye’deki ilk temsilcisi olarak hizmet veren otel, Accor’un her yıl gerçekleştirdiği kapsamlı marka standartları denetiminde en yüksek puanlardan birini aldı.

Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, otelin Accor bünyesine katılmasının planlı bir süreçten çok, doğru zamanda alınmış stratejik bir karar olduğunu belirterek bugün gelinen noktanın bu tercihin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Karacabay, Handwritten Collection henüz dünya genelinde 27 otel seviyesindeyken markaya dâhil olduklarını hatırlatarak, “Bugün marka 50 otele ulaştı. Bu büyümenin içinde yer almak bizim için önemli olduğu kadar, Türkiye’nin bu başarı hikâyesindeki temsilcisi olmak da ayrı bir gurur.” dedi.

ZORLU SEZONDA ‘FRANSIZ’ ETKİSİ

Accor bünyesindeki tüm otellerin düzenli olarak gizli misafir ve marka standartları denetimlerinden geçtiğini belirten Karacabay, Levni Istanbul Hotel’in son denetimde zincirin en başarılı otelleri arasında yer aldığını söyledi. Karacabay, “Secret Guest, yani gizli misafir denetiminde en yüksek puanlardan birini aldık. Bu yalnızca hizmet kalitemizi değil, aynı zamanda markanın dünya genelindeki standartlarını en iyi şekilde uygulayan otellerden biri olduğumuzu da gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

2026’nın İstanbul turizmi açısından beklentilerin gerisinde kalan bir yıl olduğunu belirten Karacabay, buna rağmen Accor’un küresel satış ve rezervasyon ağının önemli bir avantaj sağladığını söyledi. Özellikle Fransız kökenli markanın milyonlarca üyeye sahip sadakat programının, Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlardan İstanbul’a talep oluşturduğunu kaydeden Karacabay, “Bu yıl markanın gücünü çok daha net hissettik. İstanbul genelinde turizm istediğimiz seviyede gitmedi ancak markalı bir otel olmanın avantajını satışlarda gördük. Fransa başta olmak üzere Avrupa, Amerika ve Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinden önemli rezervasyonlar aldık.” diye konuştu.

Handwritten Collection’ın kişiselleştirilmiş butik konaklama anlayışının uluslararası gezginlerin beklentileriyle örtüştüğünü ifade eden Karacabay, küresel dağıtım sistemi sayesinde İstanbul’un daha geniş bir rezervasyon ağına eriştiğini vurguladı.

İSTANBUL’DA OTELLER DEĞİL, TALEP ZORLANIYOR

Turizm sektörünün bu yıl yalnızca jeopolitik gelişmelerden değil, ekonomik koşullardan da etkilendiğini belirten Karacabay, özellikle ilkbahar sezonunun beklenen performansı göstermediğini söyledi. İsrail-İran gerilimi ve küresel belirsizliklerin rezervasyonları olumsuz etkilediğini ifade eden Karacabay, Türkiye’deki yüksek yaşam maliyetinin de seyahat kararlarını etkileyen unsurlar arasında yer aldığını belirtti. Buna karşın, İstanbul’da otel fiyatlarının sanılanın aksine oldukça düşük seviyelerde bulunduğunu vurgulayan Karacabay, “İstanbul’da en ucuz kalan kalemlerden biri şu anda otel fiyatları. Talep düşünce fiyatlar da aşağı geldi. Bugün dışarıda yenilen tek öğün yemek, birçok otel odasından daha pahalı hâle geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

ETKİNLİK TAKVİMİ KALIŞ SÜRESİNİ UZATIR

İstanbul’un en önemli sorunlarından birinin turistlerin ortalama konaklama süresi olduğunu belirten Karacabay, uluslararası konserlerin, fuarların ve kültür-sanat organizasyonlarının bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Şehrin bir yıllık uluslararası etkinlik takvimi oluşturması gerektiğini ifade eden Karacabay, “Turist rezervasyonunu aylar öncesinden planlıyor. Dünyaca ünlü sanatçıların konserleri, uluslararası organizasyonlar ve fuarlar ne kadar erken açıklanırsa İstanbul’daki kalış süresi de o kadar uzar. Bir gün Tarihî Yarımada’yı gezen ziyaretçi, ertesi gün konsere ya da kültürel bir etkinliğe katıldığında hem konaklama süresi hem de şehir ekonomisine katkısı artıyor.” dedi.

Karacabay, İstanbul’un küresel ölçekte güçlü markalarla daha fazla iş birliği kurmasının, uluslararası etkinlik sayısının artırılmasının ve destinasyon yönetiminin güçlendirilmesinin önümüzdeki dönemde turizm performansına önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.