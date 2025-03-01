İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali başlıyor!

Festivalin detayları, önceki akşam Hope Alkazar’da düzenlenen tanıtım etkinliği ile paylaşıldı.Festivalin ilk yıl teması “Kan, Ter, Gözyaşı” olarak belirlendi.

Festival Direktörü Gökçe Kaan Demirkıran, ilk yıl olmasına rağmen iyi bir katılımla 24 ülkeden 95 film başvurusu aldıklarını söylerken, 9 kısa film ve 11 belgesel filmin yarışma finalistleri olarak seçildiğini belirtti. Festival boyunca yaklaşık 60 film izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, spor kültürüne katkı sağlamak ve bu alanda yeni tartışma alanları açmak amacıyla hayata geçiriliyor. Sporun, hayatın tam merkezinde yer alan bir olgu olarak büyük anlatılar için güçlü bir sahne sunduğunu vurgulayan festival, Türkiye’de artan spor temalı film üretimini teşvik etmeyi ve bu alanda çalışan oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Festival kapsamında gösterimler, İstanbul’un kültürel ve tarihi dokusunu yansıtan iki önemli sinema salonunda gerçekleşecek: Beyoğlu Atlas Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması.

Festivalin tüm tasarım çalışmaları Monroe Creative Studio'nun kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni olan Onur Gökalp ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Gelenekselleşerek ve büyüyerek devam etmesi planlanan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, sporun sinemadaki etkileyici anlatım gücünü keşfetmek isteyen tüm izleyicileri Mart ayında İstanbul’a davet ediyor!